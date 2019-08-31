31 августа суббота
СЕЙЧАС +13°С
usd 66.49
eur 73.38

Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 66.49
eur 73.38

Все новости

Все новости
Город
Фоторепортаж

Йодированные, ванильные, твои: 10 роскошных закатов этого лета

Небо над Ярославлем было просто невероятным!

Поделиться

568
1 Обсудить

Набережная Волги — отличное место, чтобы смотреть на закаты

Фото: Александра Савельева

Мы уверены, что ярославские закаты — самые красивые. Можно, конечно, поспорить. Но какой в этом смысл? Когда можно просто посмотреть на десять закатов этого холодного ярославского лета и убедиться, что они прекрасны. Уже через несколько часов начнется календарная осень. А закат лета сегодня, сейчас...

Лето обязательно вернётся

Лето обязательно вернётся

Ванильное небо

Ванильное небо

Закат на «<a href="https://76.ru/text/entertainment/66159517/" target="_blank" class="_">Доброфесте</a>»

Закат на «Доброфесте»

Закат в Брагино с 12-го этажа

Закат в Брагино с 12-го этажа

Скорее зовите художников!

Скорее зовите художников!

Так солнце садится за Волгой

Так солнце садится за Волгой

После дождя обязательно выглянет солнце

После дождя обязательно выглянет солнце

Немного йодированный закат на Которосли

Немного йодированный закат на Которосли

Из Ярославля уходит лето...

Из Ярославля уходит лето...

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

природазакатВолга

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (1)

    31 авг 2019 в 20:16

    Вы в Шри-Ланке закатов не видели. Вот там класс!