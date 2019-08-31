Йодированные, ванильные, твои: 10 роскошных закатов этого лета

Мы уверены, что ярославские закаты — самые красивые. Можно, конечно, поспорить. Но какой в этом смысл? Когда можно просто посмотреть на десять закатов этого холодного ярославского лета и убедиться, что они прекрасны. Уже через несколько часов начнется календарная осень. А закат лета сегодня, сейчас...