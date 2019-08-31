Йодированные, ванильные, твои: 10 роскошных закатов этого лета

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2 августа 2019
Есть вопросы по квитанциям ЖКХ?
Привет! В нашем новом проекте мы отвечаем на вопросы, которые действительно вас волнуют. Первый раунд – квитанции ЖКХ. Спрашивайте обо всем, что вам в них непонятно!
Новое приложение для фанатов «яблока» теперь получило красивый и современный дизайн, а текст новостей содержит больше интерактивных вставок. В ближайшем будущем мы обновим и приложение для системы Android.
Набережная Волги — отличное место, чтобы смотреть на закаты
Фото: Александра Савельева
Мы уверены, что ярославские закаты — самые красивые. Можно, конечно, поспорить. Но какой в этом смысл? Когда можно просто посмотреть на десять закатов этого холодного ярославского лета и убедиться, что они прекрасны. Уже через несколько часов начнется календарная осень. А закат лета сегодня, сейчас...