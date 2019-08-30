Новые правила застройки Ярославля: в городе разрешили охотиться и захоранивать радиоактивные отходы

На территории города разрешили делать много странного
Фото: Александра Савельева
Вчера в Ярославле на публичных слушаниях обсуждали изменения в правилах землепользования и застройки города. Документ, который обозначает, как именно можно использовать городскую землю. Главным изменением стало то, что ярославские правила привели в соответствие с федеральным классификатором зон разрешённого использования. В федеральном документе зон очень много — на одних можно строить ядерные реакторы, на других — скотомогильники.
По мнению бывшего главного архитектора Ярославля Аркадия Бобовича, в наш город взяли и перенесли всё, что указано в федеральном классификаторе.
— В частности, перенесли из классификатора в Ярославль такие вещи, которые недопустимы: это хранение радиоактивных отходов, скотомогильники на территории города, предприятия целлюлозно-бумажные, а это очень вредные производства. Предприятия горно-добывающей промышленности. Вплоть до того, что в общем классификаторе написаны морские порты, но у нас же их нет. И таких несуразностей много, — рассказывает Аркадий Бобович. — Например, на территории кладбищ теперь могут размещаться бани. А в городских лесах разрешили охоту. Охотятся у нас с помощью огнестрельного оружия, значит, можно стрелять в парках? Речь идёт об изменениях для промзон, где применили федеральный перечень видов разрешённого использования — такой вид, когда не надо спрашивать разрешение и согласование на строительство. Если определён перечень использования земли, то можно на ней устраивать всё, что разрешено. То есть теперь — захоранивать радиоактивные отходы.
По мнению Аркадия Бобовича, к подготовке документа подошли невнимательно, разрешив таким образом на промзонах Ярославля делать то, что даже невозможно, например открывать морские порты и аэродромы.
Пока документ прошёл публичные слушания, но не утверждён окончательно. Дальше он будет рассматриваться в муниципалитете города.
Ситуацию прокомментировал председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.
— Поменялся классификатор зон, но сами зоны остались те же. Как в любой классификатор, в него попала большая детальная расшифровка видов деятельности. Мы обязаны привести изменения в соответствие с федеральным законодательством. Зоны не менялись, но расширились именно виды разрешённого использования на них. Никто безусловно захоранивать радиоактивные отходы у нас не будет, — ответил Артур Ефремов.