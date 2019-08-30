Новые правила застройки Ярославля: в городе разрешили охотиться и захоранивать радиоактивные отходы

Вчера в Ярославле на публичных слушаниях обсуждали изменения в правилах землепользования и застройки города. Документ, который обозначает, как именно можно использовать городскую землю. Главным изменением стало то, что ярославские правила привели в соответствие с федеральным классификатором зон разрешённого использования. В федеральном документе зон очень много — на одних можно строить ядерные реакторы, на других — скотомогильники. По мнению бывшего главного архитектора Ярославля Аркадия Бобовича, в наш город взяли и перенесли всё, что указано в федеральном классификаторе.

— В частности, перенесли из классификатора в Ярославль такие вещи, которые недопустимы: это хранение радиоактивных отходов, скотомогильники на территории города, предприятия целлюлозно-бумажные, а это очень вредные производства. Предприятия горно-добывающей промышленности. Вплоть до того, что в общем классификаторе написаны морские порты, но у нас же их нет. И таких несуразностей много, — рассказывает Аркадий Бобович. — Например, на территории кладбищ теперь могут размещаться бани. А в городских лесах разрешили охоту. Охотятся у нас с помощью огнестрельного оружия, значит, можно стрелять в парках? Речь идёт об изменениях для промзон, где применили федеральный перечень видов разрешённого использования — такой вид, когда не надо спрашивать разрешение и согласование на строительство. Если определён перечень использования земли, то можно на ней устраивать всё, что разрешено. То есть теперь — захоранивать радиоактивные отходы. По мнению Аркадия Бобовича, к подготовке документа подошли невнимательно, разрешив таким образом на промзонах Ярославля делать то, что даже невозможно, например открывать морские порты и аэродромы.