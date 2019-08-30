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В Переславле-Залесском людей снова переводят из одних управляющих компаний в другие

Что чиновники из правительства Ярославской области рекомендуют делать жителям этих домов

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Жители Переславля-Залесского смогли достучаться до властей

Фото: Александра Савельева

Жителей микрорайона Чкаловский в Переславле-Залесском снова переводят из одних управляющих компаний в другие. Но на этот раз недовольных мало, так как переводят их в те управдомы, в которых они были раньше. А ненавистным у жителей «УК МКД» и «УК Переславль» придётся вернуть людям деньги, которые они получили за то время, пока рассылали свои квитанции.

— В настоящее время восстанавливаются права на управление многоквартирными домами прежних управляющих организаций и осуществляется возврат к прежним способам управления, — сообщила первый заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ольга Чужанова. — После внесения департаментом сведений о каждом доме в государственно-информационную систему жилищно-коммунального хозяйства платежи за услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов необходимо вносить прежним управляющим компаниям, которые возвращаются к управлению МКД.

В департаменте рекомендуют жителям, оплатившим услуги по содержанию многоквартирных домов ООО «УК «Переславль» и ООО «УК «МКД», обратиться в данные организации с заявлениями о возврате денежных средств. Содействие в решении данного вопроса можно получить и в управляющей компании, к которой ранее относился жилой дом.

В Переславле-Залесском жителей 130 многоквартирных домов насильно перевели в неугодные им управляющие компании. Люди стали выходить на массовые акции протеста и стучаться к чиновникам, выставляя требования остановить этот беспредел, а заодно и дать гарантии, что зимой они не останутся без отопления. Губернатор Дмитрий Миронов дал приказ разобраться в ситуации, как тут же зашевелились и силовики и начались задержания — взяли чиновников регионального департамента Госжилнадзора. И вот сейчас жителей Чкаловского возвращают обратно в те управляющие компании, где они были до захвата их домов «УК МКД» и «УК Переславль». Теперь необходимо решить вопрос с отоплением

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    30 авг 2019 в 11:17

    Воры опять своё кресло -кормушку спасают оговорками ссылаясь на др воровскую жкх компанию!шило на мыло меняют!!ворье!!!администрация враг демократии честных людей и вв Путина!!!
    Эти Воры поставляют Российского президента В В Путина!!!

    Гость
    30 авг 2019 в 11:05

    Стабильный бардак в стране. Чиновники коррупционеры делят сферы дохода.