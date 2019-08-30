В Переславле-Залесском людей снова переводят из одних управляющих компаний в другие

Жители Переславля-Залесского смогли достучаться до властей
Фото: Александра Савельева
Жителей микрорайона Чкаловский в Переславле-Залесском снова переводят из одних управляющих компаний в другие. Но на этот раз недовольных мало, так как переводят их в те управдомы, в которых они были раньше. А ненавистным у жителей «УК МКД» и «УК Переславль» придётся вернуть людям деньги, которые они получили за то время, пока рассылали свои квитанции.
— В настоящее время восстанавливаются права на управление многоквартирными домами прежних управляющих организаций и осуществляется возврат к прежним способам управления, — сообщила первый заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ольга Чужанова. — После внесения департаментом сведений о каждом доме в государственно-информационную систему жилищно-коммунального хозяйства платежи за услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов необходимо вносить прежним управляющим компаниям, которые возвращаются к управлению МКД.
В департаменте рекомендуют жителям, оплатившим услуги по содержанию многоквартирных домов ООО «УК «Переславль» и ООО «УК «МКД», обратиться в данные организации с заявлениями о возврате денежных средств. Содействие в решении данного вопроса можно получить и в управляющей компании, к которой ранее относился жилой дом.
В Переславле-Залесском жителей 130 многоквартирных домов насильно перевели в неугодные им управляющие компании. Люди стали выходить на массовые акции протеста и стучаться к чиновникам, выставляя требования остановить этот беспредел, а заодно и дать гарантии, что зимой они не останутся без отопления. Губернатор Дмитрий Миронов дал приказ разобраться в ситуации, как тут же зашевелились и силовики и начались задержания — взяли чиновников регионального департамента Госжилнадзора. И вот сейчас жителей Чкаловского возвращают обратно в те управляющие компании, где они были до захвата их домов «УК МКД» и «УК Переславль». Теперь необходимо решить вопрос с отоплением.