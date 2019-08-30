В Переславле-Залесском людей снова переводят из одних управляющих компаний в другие

Жителей микрорайона Чкаловский в Переславле-Залесском снова переводят из одних управляющих компаний в другие. Но на этот раз недовольных мало, так как переводят их в те управдомы, в которых они были раньше. А ненавистным у жителей «УК МКД» и «УК Переславль» придётся вернуть людям деньги, которые они получили за то время, пока рассылали свои квитанции.



— В настоящее время восстанавливаются права на управление многоквартирными домами прежних управляющих организаций и осуществляется возврат к прежним способам управления, — сообщила первый заместитель директора департамента государственного жилищного надзора Ольга Чужанова. — После внесения департаментом сведений о каждом доме в государственно-информационную систему жилищно-коммунального хозяйства платежи за услуги по содержанию и ремонту многоквартирных домов необходимо вносить прежним управляющим компаниям, которые возвращаются к управлению МКД.

