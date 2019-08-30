Мэрия кинула на деньги подрядчика по уборке Ярославля

Главный подрядчик по уборке города — «Городское Спецавтохозяйство» (эта компания принадлежит городу) — недополучил 9,216 миллиона рублей за противогололёдные реагенты. Разбирательства с чиновниками городской администрации работники спецавтохозяйства продолжили в суде.

Речь идёт о реагентах, которые САХ закупили для уборки прошлой зимой. Но деньги за них агентство по муниципальному заказу мэрии Ярославля перечислять позже не стало. Этот факт подтвердил арбитражный суд.

— По данным истца за ответчиком образовалась задолженность — 9,216 миллиона рублей. В адрес ответчика истцом направлялась претензия 12 апреля 2019 года с требованием о погашении образовавшейся задолженности в размере, претензия получена и оставлена без ответа, — говорится в решении арбитражного суда Ярославской области.