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Город

Мэрия кинула на деньги подрядчика по уборке Ярославля

Он пошёл в суд и потребовал вернуть миллионы

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«Городское спецавтохозяйство» отсудило у мэрии деньги 

Фото: Александра Савельева 

Главный подрядчик по уборке города — «Городское Спецавтохозяйство» (эта компания принадлежит городу) — недополучил 9,216 миллиона рублей за противогололёдные реагенты. Разбирательства с чиновниками городской администрации работники спецавтохозяйства продолжили в суде. 

Речь идёт о реагентах, которые САХ закупили для уборки прошлой зимой. Но деньги за них агентство по муниципальному заказу мэрии Ярославля перечислять позже не стало. Этот факт подтвердил арбитражный суд.

— По данным истца за ответчиком образовалась задолженность — 9,216 миллиона рублей. В адрес ответчика истцом направлялась претензия 12 апреля 2019 года с требованием о погашении образовавшейся задолженности в размере, претензия получена и оставлена без ответа, — говорится в решении арбитражного суда Ярославской области. 

Суд встал на сторону подрядчика по уборке города, обязав агентство по муниципальному заказу и ЖКХ оплатить расходы на покупку реагентов, а также на судебные разбирательства — 69 тысяч рублей. 

Прошлой зимой вокруг «Спецавтохозяйства» развернулась война. Власти заявляли, что собираются возродить доведенную до банкротства организацию. Мэр нещадно уволил директора, обвинив его вслед во многих огрехах. 

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    30 авг 2019 в 11:34

    Цирк уехал...

    Иван
    30 авг 2019 в 10:12

    Нда, в лучших традициях 90-х.