«Природа компенсирует прохладу и дожди»: какую погоду ждать в выходные

В конце лета погода решила исправиться и порадовать ярославцев теплом и солнцем.



— Природа компенсирует прохладу и дожди в середине лета июльским температурным режимом, — рассказали специалисты центра «Фобос». — Например, в Москве уже сегодня-завтра после полудня 22–23 градуса тепла. В выходные потепление усилится, и в начале новой недели столбики термометров дотянутся до +25 °С. Западному антициклону постепенно удастся распространить свое влияние на всю европейскую часть России и, оттеснив за Урал дождевые облака, в выходные принести повсеместное улучшение погоды. Правда, на берегах Волги в последних числах августа будет не по сезону свежо, а вот на запад и в центр Русской равнины придёт настоящее бабье лето с тихой ясной погодой и хорошим дневным прогревом воздуха.

