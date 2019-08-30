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Ольга Прохорова

главный редактор
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Ольга Прохорова

главный редактор

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Губернатор как единственный шанс: почему мы с таким трепетом ждем визита первых лиц

Колонка главного редактора 76.RU о скандальной истории в Ярославской области

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Жителей Данилова перед встречей с губернатором учили правильно говорить

Фото: Александра Савельева

Смешная и грустная история в Ярославской области: перед приездом губернатора в Данилове решили подготовить местных жителей. Дали мастер-класс, как правильно задавать вопросы главе региона, и рекомендации, как одеться поприличнее. Почему это смешно, объяснять не надо. А вот почему грустно и с оттенком безысходности, рассуждает в авторской колонке главный редактор 76.RU Ольга Прохорова.

Я в необыкновенном изумлении, друзья. 

Людей убеждают в том, что это шанс в жизни — увидеть живого губернатора. И шанс этот важно не проморгать — успеть сказать ему всё быстро и четко, потому что, видимо, следующего раза может не случиться. Запутаешься в словах, промямлишь — и шиш тебе, а не новый ДК. Просто государственная лотерея какая-то.

И дело, по-моему, не в том, что детей там заставляли наряжаться или учить эти уродливые слова. А в том, что в маленьких городах ждут большого начальника, как барина.

Самое чудовищное не в этом вот тыры-пыры, а в словах «не надо ссориться с местной администрацией» (послушайте по ссылке в оригинале). Этот липкий страх и доводит до того, что без пинка от большого начальства маленькое ничего не делает. 

Я вот, к примеру, не знаю директора своего интернет-провайдера. Мне это не нужно даже — рядовые сотрудники компании делают свою работу так, что бежать на поклон к их боссу мне нет необходимости. Если они будут давать мне плохую скорость, я отключусь и перейду к другой компании. Вряд ли я начну подбирать нужные слова, чтобы убедить компанию предоставить мне качественную услугу. Почему в коммерции это работает, а на государственном уровне — нет? Потому что бизнес живёт за наш счёт, видит конкуренцию и понимает это. У чиновников же нигде не подгорает, если, простите, потребитель их услуги недоволен. Так и катимся с этим тыры-пыры в тартарары.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Гость
    30 авг 2019 в 08:58

    На мой взгляд, уважать и чествовать надо только тех людей, которые много сделали не для себя, а для общества и добились всего сами. Что сделали губернаторы, депутаты, мэры и прочая их челядь? "Улучшения" налицо с каждым днём! Одни терешковы, грибовы, осиповы как постарались, что 6 миллионов в России предпенсионеров безработные. Зато чинуши всегда при деле. Увольняют их только с повышением и могут принять на работу туда, где они и дня не проработали по специальности! Яркий пример Ястребов - работает в Министерстве природных ресурсов заместителем Министра природных ресурсов и экологии РФ!!!!! Окончил Рыбинский авиационный институт. К охране природы и её ресурсам никакого отношения никогда не имел.

    гость
    30 авг 2019 в 07:58

    помню, лебединое озеро по телеку смотрел... давно не видел...

    Гость
    30 авг 2019 в 07:54

    К сожалению этого холопства и холуйства из многих россиян просто так не вытравишь-всосалось в кровь.Просто должно вымереть это поколение,выдрессированное большевиками в почтении к начальникам.У тех кому сейчас 20 лично я уже этого чинопочитания не наблюдаю-они совсем другие.Так что ещё лет 30- и это будет совсем другая страна.