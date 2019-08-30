Губернатор как единственный шанс: почему мы с таким трепетом ждем визита первых лиц

Людей убеждают в том, что это шанс в жизни — увидеть живого губернатора. И шанс этот важно не проморгать — успеть сказать ему всё быстро и четко, потому что, видимо, следующего раза может не случиться. Запутаешься в словах, промямлишь — и шиш тебе, а не новый ДК. Просто государственная лотерея какая-то.

Смешная и грустная история в Ярославской области: перед приездом губернатора в Данилове решили подготовить местных жителей. Дали мастер-класс, как правильно задавать вопросы главе региона, и рекомендации, как одеться поприличнее. Почему это смешно, объяснять не надо. А вот почему грустно и с оттенком безысходности, рассуждает в авторской колонке главный редактор 76.RU Ольга Прохорова.

И дело, по-моему, не в том, что детей там заставляли наряжаться или учить эти уродливые слова. А в том, что в маленьких городах ждут большого начальника, как барина.

Самое чудовищное не в этом вот тыры-пыры, а в словах «не надо ссориться с местной администрацией» (послушайте по ссылке в оригинале). Этот липкий страх и доводит до того, что без пинка от большого начальства маленькое ничего не делает.

Я вот, к примеру, не знаю директора своего интернет-провайдера. Мне это не нужно даже — рядовые сотрудники компании делают свою работу так, что бежать на поклон к их боссу мне нет необходимости. Если они будут давать мне плохую скорость, я отключусь и перейду к другой компании. Вряд ли я начну подбирать нужные слова, чтобы убедить компанию предоставить мне качественную услугу. Почему в коммерции это работает, а на государственном уровне — нет? Потому что бизнес живёт за наш счёт, видит конкуренцию и понимает это. У чиновников же нигде не подгорает, если, простите, потребитель их услуги недоволен. Так и катимся с этим тыры-пыры в тартарары.

