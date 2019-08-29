«Слов не хватает»: в дубовой роще под Ярославлем нашли большую вонючую свалку

Фотограф и блогер Илья Дианов нашёл в роще под Ярославлем огромную вонючую свалку мусора. Снимки и видео находки он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.



— В нашей любимой дубовой роще на берегу реки Волги — полный хаос, — уточнил он в публикации. — Мусорные свалки под открытым небом, запах органики до самой реки. Слов не хватает описать, что там творится.

