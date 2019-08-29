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«Слов не хватает»: в дубовой роще под Ярославлем нашли большую вонючую свалку

Фото и видео находки в интернет выложил блогер Илья Дианов

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Блогер нашёл свалку в роще недалеко от Брагино в сторону посёлка Михайловское

Фото: Илья Дианов

Фотограф и блогер Илья Дианов нашёл в роще под Ярославлем огромную вонючую свалку мусора. Снимки и видео находки он выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

— В нашей любимой дубовой роще на берегу реки Волги — полный хаос, — уточнил он в публикации. — Мусорные свалки под открытым небом, запах органики до самой реки. Слов не хватает описать, что там творится.

Видео: Илья Дианов

На пост блогера моментально отреагировали чиновники. Они обещали выехать на место и решить, что с этим делать.

А вот грибник Сергей Канатьев ни от кого помощи не ждёт — он сам выносит на помойку мусор из леса. Правда, объёмы там не такие большие.

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