Аварийное здание бывшей детской больницы в Ярославле признали памятником

Здание добавят в список выявленных объектов культурного наследия
Фото: Александра Савельева
Здание бывшей детской больницы № 1 на проспекте Ленина, 12/76 признали выявленным объектом культурного наследия.
Сейчас этот дом находится в аварийном состоянии, больше года назад всех пациентов и докторов отсюда вывезли, когда проверка сообщила, что дом может рухнуть в любой момент. С тех пор как здание пустует, градозащитники добиваются особого статуса для него, чтобы спасти от возможного сноса.
— Данное здание является одним из интересных поздних примеров «сталинского ампира» в Ярославле, который отражает все специфические черты и особенности данного стилистического направления послевоенного периода, — рассказал активист ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников Семён Травин.
Он целый год отправлял запросы в областной департамент охраны объектов культурного наследия, и только сегодня получил положительный ответ о том, что дом признали ценным для истории города. Интересна и его история — здание строилось совсем не как лечебница.
— Здание строилось как общежитие Областной партийной школы на 300 человек по заказу ярославского Обкома КПСС. Архитектура здания была создана в 1954 году, — рассказывает Семён Травин. — Архитектура здания на современный день достаточно хорошо сохранилась, включая оригинальные (оригинальной разрезки) оконные переплеты, все декоративно-пластические элементы фасадов и внутреннего убранства помещений (лепнина) и в целом общее архитектурно-композиционное решение.
Архитектором здания общежития стал Курицын Пётр Иванович, он спроектировал около 30 жилых домов в Ярославле с 1936 по 1970 годы, а также здание медицинского университета и много других крупных построек в городе.