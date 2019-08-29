Аварийное здание бывшей детской больницы в Ярославле признали памятником

Здание бывшей детской больницы № 1 на проспекте Ленина, 12/76 признали выявленным объектом культурного наследия.

Сейчас этот дом находится в аварийном состоянии, больше года назад всех пациентов и докторов отсюда вывезли, когда проверка сообщила, что дом может рухнуть в любой момент. С тех пор как здание пустует, градозащитники добиваются особого статуса для него, чтобы спасти от возможного сноса.

— Данное здание является одним из интересных поздних примеров «сталинского ампира» в Ярославле, который отражает все специфические черты и особенности данного стилистического направления послевоенного периода, — рассказал активист ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников Семён Травин.