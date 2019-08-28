«Остановки выглядят убого»: мэр Ярославля признался, что не успевает следить за городом

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков публично признался, что не успевает следить за тем, что у него под носом творят подчинённые. К таким выводам его подтолкнули горожане, которые стали активно обсуждать в интернете дизайн новой остановки на улице Гагарина. Градоначальник решил отреагировать на гневные посты и комментарии в социальных сетях.



— Департамент градостроительства предложил красивый проект остановок, а оказывается, за нас уже все придумали и решили, — сказал Владимир Волков. — Прошу разобраться в данном вопросе директора департамента городского хозяйства и найти автора, утвердившего дизайн данного «чуда». Я согласен полностью с ярославцами, такие остановки не являются украшением городских улиц Ярославля и выглядят убого.

