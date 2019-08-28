28 августа среда
СЕЙЧАС +15°С
usd 66.26
eur 73.61

Темы

СЕЙЧАС +15°С
usd 66.26
eur 73.61

Все новости

Все новости
Город

«Остановки выглядят убого»: мэр Ярославля признался, что не успевает следить за городом

Владимир Волков отреагировал на гневные посты и комментарии в социальных сетях

Поделиться

1 644
14 Обсудить

На планёрке в мэрии главе города показали один дизайн остановок, а по факту поставили совсем другое

Фото: мэрия Ярославля, Сергей Богачёв / Vk.com

Сегодня мэр Ярославля Владимир Волков публично признался, что не успевает следить за тем, что у него под носом творят подчинённые. К таким выводам его подтолкнули горожане, которые стали активно обсуждать в интернете дизайн новой остановки на улице Гагарина. Градоначальник решил отреагировать на гневные посты и комментарии в социальных сетях.

— Департамент градостроительства предложил красивый проект остановок, а оказывается, за нас уже все придумали и решили, — сказал Владимир Волков. — Прошу разобраться в данном вопросе директора департамента городского хозяйства и найти автора, утвердившего дизайн данного «чуда». Я согласен полностью с ярославцами, такие остановки не являются украшением городских улиц Ярославля и выглядят убого.

Выразительность этого остановочного комплекса и правда трудно не заметить. И ярославцы заметили. А ведь накануне городские власти обещали ставить совсем другие остановки. К слову, их дизайн также вызвал много нареканий у жителей Ярославля. Чиновники объяснили, что техническая документация на то, что поставили на улице Гагарина, была составлена и принята до того, как был разработан новый дизайн остановочных комплексов.

По теме

ТЕКСТ

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (14)

    Гость
    28 авг 2019 в 12:29

    Сначала в Ярославле отменили проведение одного из этапов ЧМ по футболу (денег на развитие не дали), затем не присвоили звание города воинской славы, ну и на последок "мэр" - птушник. Это все за то, что горожане против ЕР попёрли... Хорошо,что хоть не разбомбили как летом 1918...

    Гость
    28 авг 2019 в 12:21

    Волкова с позором вон из города! Нужно требовать прямые выборы мэра!

    Гость
    28 авг 2019 в 12:06

    Не успеваешь , покидай должность , ты только в отпуски не забываешь ходить . Скоро вас единороссов вообще не останется во власти !