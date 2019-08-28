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«Теперь поможете?»: в Ярославле у дверей полиции устроили акцию против домашнего насилия

Девушка с плакатом легла на тротуаре

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Девушка легла на тротуар прямо у входа

Фото: Елена Вахрушева

Сегодня возле здания областного УМВД устроили перформанс, чтобы привлечь внимание ярославцев и правоохранителей к проблеме домашнего насилия. Возле центрального входа на тротуаре легла активистка Алан Ерох, обмазанная бутафорской кровью, с надписью на груди «Я не хотела умирать». Рядом плакат: «Алло, полиция, мой муж меня избивал. Теперь поможете?»

Активисты так решили привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

Активисты так решили привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

Долго пролежать у девушки не получилось. Из дверей показался полицейский.

— Что случилось? — с некой растерянностью он обратился к лежащей активистке.

— Со мной всё хорошо, — ответила Ерох.

— Скорую надо, — посоветовал мужчина, проходивший мимо и решивший, что кровь натуральная. 

Через секунду полицейский поднял девушку за руку, предварительно проверив пульс, и увёл в здание полиции. Следом за ней унесли и плакат. 

Сейчас Ерох всё ещё находится в здании полиции.

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домашнее насилиеперформанс

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Юрик
    28 авг 2019 в 10:41

    я вот смотрю на всё происходящее и понимаю что дураков и бездельников с каждым днём становится всё больше...

    Гость
    28 авг 2019 в 11:29

    Великоуважаемые ХОЗЯЕВА, видите, Ваши деньги я отрабатываю как положено. То я ЛГБТ активистка, то ещё кто нибудь.. Буду тем, кем скажите, а всякие независимые новостные интернет порталы мне в этом помогут

    Юрик
    28 авг 2019 в 11:09

    а это не та которая из лезбиянок, ещё жаловалась что ей угрожают? так собственно говоря если себя так вести - ещё и не такое бывает.... Уверен что в жизни она дает не мало поводов чтобы к ней так относились...