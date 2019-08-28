«Теперь поможете?»: в Ярославле у дверей полиции устроили акцию против домашнего насилия

Сегодня возле здания областного УМВД устроили перформанс, чтобы привлечь внимание ярославцев и правоохранителей к проблеме домашнего насилия. Возле центрального входа на тротуаре легла активистка Алан Ерох, обмазанная бутафорской кровью, с надписью на груди «Я не хотела умирать». Рядом плакат: «Алло, полиция, мой муж меня избивал. Теперь поможете?»

Активисты так решили привлечь внимание к проблеме домашнего насилия

Долго пролежать у девушки не получилось. Из дверей показался полицейский. — Что случилось? — с некой растерянностью он обратился к лежащей активистке.

— Со мной всё хорошо, — ответила Ерох.



— Скорую надо, — посоветовал мужчина, проходивший мимо и решивший, что кровь натуральная.

Через секунду полицейский поднял девушку за руку, предварительно проверив пульс, и увёл в здание полиции. Следом за ней унесли и плакат.



Сейчас Ерох всё ещё находится в здании полиции.