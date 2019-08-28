Ярославцы сами выберут, где будут построены новые детские площадки

— Причём городок был в отличном состоянии. Примерно год назад его подремонтировали и покрасили весь! Он был такой крепкий, что сегодня при демонтаже куча мужиков на нем ходили и прикладывали немалые усилия, чтоб его снести, — возмущаются в соцсетях жители Фрунзенского района.

Ещё одну детскую площадку в Ярославле снесли. На этот раз на проспекте Фрунзе, 2. Местные жители не могут сдержать эмоций — ещё пару дней назад в городке веселилась детвора. Сейчас же ребята недоумевают: куда всё делось буквально за сутки?

В мэрии чуть не в голос уверяют: вопрос с неудовлетворительным состоянием детских городков сейчас один из самых важных на повестке дня. Чиновники беспокоятся за городки, как за свои собственные.



— Сейчас мы думаем, как выйти из сложившейся ситуации. Во-первых, мы хотим определить предварительный перечень мест, где будут расположены новые площадки. Эти места мы планируем выбрать с помощью народного голосования, — сказали в мэрии Ярославля.



В мэрии решили, что нужно создать карту детских площадок. На каждую площадку должен быть свой паспорт, в котором указано, когда она установлена, какие элементы в каком состоянии находятся. Всё должно быть сфотографировано. Все документы будут размещены в интернете.



Мэрия планирует снесли около 400 элементов с детских площадок. Из них 119 уже стёрли с лица земли, в том числе две детские площадки убрали полностью. Ни одной новой пока построено не было. И когда будет, неизвестно.

