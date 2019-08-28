Жена подставила мужа: житель Ярославской области оказался должником из-за обмана супруги

Жительница Некоузского района нехорошо обошлась со своим мужем. Женщина не платила за квартиру в течение нескольких лет, хотя мужчина постоянно давал супруге деньги. Что жена задолжала за коммуналку, он даже не представлял. В итоге сумма накопилась внушительная — 260 тысяч рублей.

— О том, что он является должником, мужчина узнал случайно. Он проверил себя по совету друзей перед поездкой за границу, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Мужчине пришлось выплатить задолженность, чтобы улететь за рубеж.