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Жена подставила мужа: житель Ярославской области оказался должником из-за обмана супруги

Женщина накопила большой долг за коммуналку

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Женщина в течение нескольких лет не платила за коммуналку

Фото: Александра Савельева

Жительница Некоузского района нехорошо обошлась со своим мужем. Женщина не платила за квартиру в течение нескольких лет, хотя мужчина постоянно давал супруге деньги. Что жена задолжала за коммуналку, он даже не представлял. В итоге сумма накопилась внушительная — 260 тысяч рублей.

— О том, что он является должником, мужчина узнал случайно. Он проверил себя по совету друзей перед поездкой за границу, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Мужчине пришлось выплатить задолженность, чтобы улететь за рубеж.

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