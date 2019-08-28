Продать, чтобы выжить? На месте депо в центре Ярославля построят элитный комплекс: чем это обернется

Власти Ярославля презентовали крупный инвестиционный проект, по которому отдадут площадку троллейбусного депо № 1 на улице Городской вал под стройку жилого комплекса «Сердце Ярославля». Инвестиционное соглашение заключили Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля, предприятие Яргорэлектротранс и новая компания «Специализированный застройщик Перспектива», связанная с федеральным девелопером «Тройка РЭД». Столь крупный контракт власти презентовали довольно скупо, оставив много вопросов о том, как будет реализована задумка. Будет ли это выгодно городу — отдавать троллейбусное депо под застройку? Что конкретно взамен получит Яргорэлектротранс и какие обязательства берёт на себя застройщик?

Все эти вопросы мы задали в мэрию Ярославля, запросив информацию об инвестиционном соглашении. Сам документ нам мэрия не предоставила, но частично пересказала его содержание. Сколько стоит земля под депо

Троллейбусное депо № 1 занимает солидную площадку на улице Городской вал Фото: Александра Савельева

Троллейбусное депо № 1 располагается по адресу Городской вал, 15 и занимает площадь 18 031 квадратный метр. На его территории есть шесть зданий (мастерские, склад, главный корпус депо, диспетчерская), а также старая тяговая подстанция, которая питает электричеством контактную троллейбусную сеть. Подстанция может взять на себя нагрузку в случае ЧП на линии, но она требует капитального ремонта либо замены на новую, что по оценкам стоит около 85–90 миллионов рублей. Денег у бюджета Ярославля и предприятия на это нет. Поэтому власти нашли другой вариант: вместо восстановления подстанции закрыть это депо и объединить его с трамвайным на Ленинградском проспекте. — Общая рыночная стоимость данного имущества — 131,692 миллиона рублей. При этом стоимость земельного участка составила 104,091 миллиона рублей, то есть 57,8 миллиона за один гектар. Инвестиционным вкладом заказчика (ЯрГэт. — Прим. ред.) является земельный участок и расположенные на нём здания, подлежащие впоследствии сносу, — рассказала первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец. — Инвестиционным вкладом инвестора (компания «Перспектива». — Прим. ред.) являются денежные средства в размере 2,72 миллиарда рублей.

Итого стоимость имущества депо при простом сложении получается 235,783 миллиона рублей. Земля в центре взамен на троллейбусы

За забором депо Фото: Александра Савельева

В мэрии нам разложили, кто и что получит по инвестиционному соглашению.

— Инвестор осуществляет проектирование и строительство новой тяговой подстанции. После строительства и технологического подключения заказчик передаёт территорию депо по договору аренды (перевозить новую подстанцию в депо на Ленинградский проспект город будет уже за свой счёт. — Прим. ред.), — рассказывает Алла Кибец. — Инвестор освобождает площадку от существующих строений и начинает строительство жилых домов. Речь идёт о двух зданиях в будущем жилом комплексе — на 7 и 11 этажей с подземной парковкой, закрытыми дворами, коммерческими площадями на первых этажах. Общая площадь комплекса — 64 111 квадратных метров, 1320 квадратных метров жилья из которых передадут мэрии. Эти квадратные метры власти обещают передать тем, кто стоит на очереди для получения квартиры. — Кроме того, инвестор передаёт городу проектную документацию на строительство школы на 500 мест в Кировском районе Ярославля с привязкой к земельному участку. Конкретный участок будет согласован мэрией в ближайшее время, — ответили чиновники на наш запрос.

Так как соглашение инвестиционное, то инвестиции со стороны предприятия — это стоимость его имущества. На эту стоимость застройщик обязуется поставить новую подстанцию (за 85–90 миллионов рублей), а на оставшиеся деньги купить не меньше 10 троллейбусов и передать их в Яргорэлектротранс в течение 2020 года. Итого, что, предположительно, получит город: новую тяговую подстанцию;

10 новых троллейбусов;



проект школы на 500 мест в Кировском районе Ярославля;



1320 квадратных метров жилья в новом элитном комплексе в центре города. Всё это власти оценивают не меньше чем в 245 миллионов рублей. Застройщик получает землю в аренду. — Так как участок не переходит в собственность, у заказчика остаётся возможность расторжения инвестиционного контракта и договора аренды с сохранением за собой участка, — уточнила первый заммэра Алла Кибец. А застройщик кто?

Строить будет компания из Люберец Фото: Александра Савельева

Изначально в новостях фигурировал федеральный девелопер «Тройка РЭД» — именно эту компанию назвали в мэрии как участника инвестиционного соглашения («Перспектива» — дочернее предприятие «Тройки РЭД»). Федеральная компания основана в 2012 году, офис располагается в подмосковном городе Люберцы (напомним, из этих же краёв приехал новый мэр Ярославля Владимир Волков). Компания строит жилые комплексы в Москве и Подмосковье, в том числе в самих Люберцах, в Красково, в городе Видное — всего 10 объектов (при строительстве жилого квартала в Люберцах компания возводила поликлинику).

Специализированный застройщик «Перспектива», который будет строить на месте депо, — это вновь созданная организация с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Компания была зарегистрирована в апреле этого года. А уже летом просочилась первая информация о реорганизации депо и позже — о строительстве жилого комплекса на его месте. В мэрии ответили, почему выбор пал на такую компанию: — Инвестор был отобран по результатам открытого конкурса, информация о котором размещалась на аккредитованной торговой площадке в сети интернет. Заключение инвестиционного соглашения было одобрено КУМИ мэрии Ярославля в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», — подытожила свой ответ первый заммэра Алла Кибец.



Так как мэрия не предоставила документ соглашения, пока трудно понять, где гарантии, что оно будет выполнено в том виде, в котором обещано. Да и перспективы трудно назвать курсом на оптимизацию общественного транспорта, которую обещает мэрия Ярославля. Сейчас получается, что город только продаёт имущество Яргорэлектротранса, чтобы на вырученные деньги обзавестись самым необходимым — новой тяговой подстанцией (чтобы троллейбусы не встали в случае аварии) и новым транспортом. Инвестиционное соглашение не предполагает обязательств для застройщика в виде создания инфраструктуры, так как его обязали покупать тяговую подстанцию и только лишь создать проект школы. Кто будет потом и за чей счёт строить эту школу, пока неизвестно.