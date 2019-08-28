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Продать, чтобы выжить? На месте депо в центре Ярославля построят элитный комплекс: чем это обернется

Публикуем подробности инвестиционного соглашения

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Старые троллейбусы «на пенсии» в депо

Фото: Александра Савельева

Власти Ярославля презентовали крупный инвестиционный проект, по которому отдадут площадку троллейбусного депо № 1 на улице Городской вал под стройку жилого комплекса «Сердце Ярославля». 

Инвестиционное соглашение заключили Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля, предприятие Яргорэлектротранс и новая компания «Специализированный застройщик Перспектива», связанная с федеральным девелопером «Тройка РЭД». Столь крупный контракт власти презентовали довольно скупо, оставив много вопросов о том, как будет реализована задумка. Будет ли это выгодно городу — отдавать троллейбусное депо под застройку? Что конкретно взамен получит Яргорэлектротранс и какие обязательства берёт на себя застройщик? 

Все эти вопросы мы задали в мэрию Ярославля, запросив информацию об инвестиционном соглашении. Сам документ нам мэрия не предоставила, но частично пересказала его содержание. 

Сколько стоит земля под депо

Троллейбусное депо №&nbsp;1 занимает солидную площадку на улице Городской вал

Троллейбусное депо № 1 занимает солидную площадку на улице Городской вал

Троллейбусное депо № 1 располагается по адресу Городской вал, 15 и занимает площадь 18 031 квадратный метр. На его территории есть шесть зданий (мастерские, склад, главный корпус депо, диспетчерская), а также старая тяговая подстанция, которая питает электричеством контактную троллейбусную сеть. Подстанция может взять на себя нагрузку в случае ЧП на линии, но она требует капитального ремонта либо замены на новую, что по оценкам стоит около 85–90 миллионов рублей. Денег у бюджета Ярославля и предприятия на это нет. 

Поэтому власти нашли другой вариант: вместо восстановления подстанции закрыть это депо и объединить его с трамвайным на Ленинградском проспекте.

— Общая рыночная стоимость данного имущества — 131,692 миллиона рублей. При этом стоимость земельного участка составила 104,091 миллиона рублей, то есть 57,8 миллиона за один гектар. Инвестиционным вкладом заказчика (ЯрГэт. — Прим. ред.) является земельный участок и расположенные на нём здания, подлежащие впоследствии сносу, — рассказала первый заместитель мэра Ярославля Алла Кибец. — Инвестиционным вкладом инвестора (компания «Перспектива». — Прим. ред.) являются денежные средства в размере 2,72 миллиарда рублей. 

Итого стоимость имущества депо при простом сложении получается 235,783 миллиона рублей. 

Земля в центре взамен на троллейбусы

За забором депо

За забором депо

В мэрии нам разложили, кто и что получит по инвестиционному соглашению.

— Инвестор осуществляет проектирование и строительство новой тяговой подстанции. После строительства и технологического подключения заказчик передаёт территорию депо по договору аренды (перевозить новую подстанцию в депо на Ленинградский проспект город будет уже за свой счёт. — Прим. ред.), — рассказывает Алла Кибец. — Инвестор освобождает площадку от существующих строений и начинает строительство жилых домов.

Речь идёт о двух зданиях в будущем жилом комплексе — на 7 и 11 этажей с подземной парковкой, закрытыми дворами, коммерческими площадями на первых этажах. Общая площадь комплекса — 64 111 квадратных метров, 1320 квадратных метров жилья из которых передадут мэрии. Эти квадратные метры власти обещают передать тем, кто стоит на очереди для получения квартиры. 

— Кроме того, инвестор передаёт городу проектную документацию на строительство школы на 500 мест в Кировском районе Ярославля с привязкой к земельному участку. Конкретный участок будет согласован мэрией в ближайшее время, — ответили чиновники на наш запрос. 

Так как соглашение инвестиционное, то инвестиции со стороны предприятия — это стоимость его имущества. На эту стоимость застройщик обязуется поставить новую подстанцию (за 85–90 миллионов рублей), а на оставшиеся деньги купить не меньше 10 троллейбусов и передать их в Яргорэлектротранс в течение 2020 года. 

Итого, что, предположительно, получит город: 

  • новую тяговую подстанцию; 
  • 10 новых троллейбусов;
  • проект школы на 500 мест в Кировском районе Ярославля; 
  • 1320 квадратных метров жилья в новом элитном комплексе в центре города. 

Всё это власти оценивают не меньше чем в 245 миллионов рублей. Застройщик получает землю в аренду. 

— Так как участок не переходит в собственность, у заказчика остаётся возможность расторжения инвестиционного контракта и договора аренды с сохранением за собой участка, — уточнила первый заммэра Алла Кибец. 

А застройщик кто?

Строить будет компания из Люберец

Строить будет компания из Люберец

Изначально в новостях фигурировал федеральный девелопер «Тройка РЭД» — именно эту компанию назвали в мэрии как участника инвестиционного соглашения («Перспектива» — дочернее предприятие «Тройки РЭД»). Федеральная компания основана в 2012 году, офис располагается в подмосковном городе Люберцы (напомним, из этих же краёв приехал новый мэр Ярославля Владимир Волков). Компания строит жилые комплексы в Москве и Подмосковье, в том числе в самих Люберцах, в Красково, в городе Видное — всего 10 объектов (при строительстве жилого квартала в Люберцах компания возводила поликлинику).

Специализированный застройщик «Перспектива», который будет строить на месте депо, — это вновь созданная организация с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Компания была зарегистрирована в апреле этого года. А уже летом просочилась первая информация о реорганизации депо и позже — о строительстве жилого комплекса на его месте.

В мэрии ответили, почему выбор пал на такую компанию:

— Инвестор был отобран по результатам открытого конкурса, информация о котором размещалась на аккредитованной торговой площадке в сети интернет. Заключение инвестиционного соглашения было одобрено КУМИ мэрии Ярославля в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», — подытожила свой ответ первый заммэра Алла Кибец.

Так как мэрия не предоставила документ соглашения, пока трудно понять, где гарантии, что оно будет выполнено в том виде, в котором обещано. Да и перспективы трудно назвать курсом на оптимизацию общественного транспорта, которую обещает мэрия Ярославля. Сейчас получается, что город только продаёт имущество Яргорэлектротранса, чтобы на вырученные деньги обзавестись самым необходимым — новой тяговой подстанцией (чтобы троллейбусы не встали в случае аварии) и новым транспортом. Инвестиционное соглашение не предполагает обязательств для застройщика в виде создания инфраструктуры, так как его обязали покупать тяговую подстанцию и только лишь создать проект школы. Кто будет потом и за чей счёт строить эту школу, пока неизвестно. 

Редакция 76.RU направила запрос компании-застройщику, чтобы узнать подробнее о проекте стройки и обязательствах с его стороны. 

История с реорганизацией троллейбусного депо обернулась скандалом — многие посчитали, что это приведет к транспортному коллапсу. Идею называли недальновидной. Мнения сторон мы собирали в отдельном материале.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    местный
    28 авг 2019 в 16:42

    Т.е. Дочернюю компанию создали специально под этот проект, вероятно чтобы афиллированные лица не светились в документации - как всегда гарантий никаких - уставный капитал 10тыс. всё в стиле 90-х годов... Проект: дома высотой в 7-11 этажей полностью перекроют солнечный свет соседям - домам 91-93 по ул.Свободы(Статуправление и жилой дом) ветхие коммуникации которые там и так летят регулярно - будут работать в состоянии агонии... И самое интересное где они там собираются ставить школу на 500 мест (Существующие проекты рассчитаны на 1000 учащихся)? Значит ещё какой то участок им отдадут - но там кругом дома стоят да и что это за школа? для особо элитных жителей Династии2 - значит туда поселят двух очередников для отмазы (ибо квартирки то получаются дорогие) а остальное распродадут по своим и нашим?, Кроме того вряд ли Кировский район нуждается в увеличении количества школ не в пример другим районам, И последнее - в Брагино особенно в районах по Колесова, Урицкого - напряжение в электросетях и так не постоянно как ветреная девушка - лампочки летят как листва осенью - в часы пик напряжение выше 190 V не поднимается а с введением новой подстанции и увеличением электронагрузки вообще неизвестно что будет происходить, так что Это не благо для города а очередной проект по выдавливанию прибыли для своих волков и компания обеспечивают прибыли москвичам в ущерб интересам ярославцев

    Гость
    28 авг 2019 в 16:21

    Просто ужасно, до чего довели воры страну.

    Иван
    28 авг 2019 в 16:57

    Когда Хартия заходила в город, губернатор тоже размахивал бумажками -соглашениями о строительстве заводов по переработке отходов. Вот мол откуда новые тарифы на вывоз.Итог: никаких заводов нет, отходы все закапывают как мину замедленного действия под всех нас, губернатора потом пошлют руководить какой-либо еще областью, Хартия повысила цену за вывоз в 3 раза и стрижет купоны, делая то же самое что предыдущий подрядчик делал в 3 раза дешевле. Круг замкнулся. На очереди схема "Троллейбус".