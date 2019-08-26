«Весь город лихорадит»: жители Переславля выйдут на митинг против незаконного передела рынка ЖКХ

— Весь город лихорадит, до нас дошли слухи, что кто-то задержан по делу о захвате домов новыми управляющими компаниями, но ничего конкретно не известно, — рассказала жительница Переславля-Залесского Наталья Власова. — Люди делают предположения, что город хотят успокоить, чтобы мы не выходили на митинг. Но я считаю, что митинг в любом случае должен состояться. Нельзя довольствоваться слухами и обещаниями. Нам нужны конкретные дела и доказательства — горячая вода на Чкаловском (микрорайон в Переславле. — Прим. ред. ), гарантии нормального проведения отопительного сезона и жесткие, однозначные решения по управляющим компаниям. Пока мы этого не видим. И митинг — правильное решение. Я полностью поддерживаю организаторов.

Жители Переславля-Залесского требуют от властей гарантий, что зимой они не останутся без отопления. Многие не верят, что силовики задержали причастных к незаконному захвату их домов двумя новыми управляющими компаниями «УК Переславль» и «УК МКД», так как пока не появилось никакой официальной информации об этом.

Жители Переславля-Залесского оказались принципиальными и решили отстоять своё право по выбору управдома. Тем более что работа «УК Переславль» и «УК МКД» их не устраивает. Жители начали жаловаться во все инстанции. Завтра в 18 часов они выйдут в парк Победы на согласованный митинг.

— Это, во-первых, беспредел с управляющими компаниями — скандал, который не затихает, а только обостряется. А во-вторых — ситуация, когда в Чкаловском микрорайоне уже полгода нет горячей воды, перспективы непонятны. Мы даже не знаем, что будет с отоплением, когда станет холодно, — возмущена Власова.

В Переславле-Залесском 130 многоэтажек перевели в управляющие компании «УК Переславль» и «УК МКД» насильно. Распоряжение об этом выдало региональное управление жилнадзора, и сделано это было на основании решений общих собраний домов и документов с подписями жильцов. Но переславцы заявили, что ни в каких собраниях не участвовали и уж тем более не просились в эти управляющие компании. Оказалось, что за людей попросту подделали подписи, якобы они сами написали заявления о переводе.