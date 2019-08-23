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«Выглядит мерзопакостно»: летучие мыши залетают в ярославские дома

Шипящего зверька сняли на видео

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Такой зверь перепугал пришедших утром на работу сотрудников одного из офисов на улице Промышленной

Фото: Даша Быкова «Ярославль LIVE» / Vk.com

Центр Ярославля облюбовали летучие мыши. Спящего зверька заметили сегодня на подоконнике в одном из домов в Кировском районе и сняли на видео. Ролик разместили в группе «Ярославль LIVE» в соцсети «ВКонтакте».

Сначала мужчина попытался разбудить летучую мышь, стуча палкой с торчащим из неё большим гвоздём по подоконнику, а затем начал этим приспособлением подталкивать животное. Зверю такое отношение не понравилось, и он зашипел.

Видео: Андрей Карпов «Ярославль LIVE» / Vk.com

На автора видео набросились подписчики паблика из-за того, что он пытался разбудить зверя таким негуманным способом.

Ещё одну летучую мышь накануне обнаружили ярославцы у себя в офисе на улице Промышленной.

— Визгу было в офисе, — написала в группе «Ярославль LIVE» Даша Быкова. — Видимо, она ночью в окно залетела. А как мы её выпускали — это было что-то. Она шипела, орала.

— Ели бы я увидела, в обморок бы хлопнулась, — ответила Виктория Ника. — Теоретически знаю, что, вроде, безобидные, но выглядят мерзопакостно.

Недавно такого зверя обнаружили у себя в подъезде жители дома на Московском проспекте.

В Ярославском зоопарке рассказали, что делать, если увидели летучую мышь.

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