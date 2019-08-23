Ярославская школа вошла в сотню лучших в стране

Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» составило рейтинг топ-100 школ страны, основываясь на конкурентоспособности выпускников при поступлении в вузы.



— В списке ста лучших школ представлены учебные заведения из 24 регионов страны, — рассказали составители рейтинга. — При этом больше половины участников — 54% — приходятся на Москву и Подмосковье, далее следует Санкт-Петербург — 8 школ и республика Татарстан — 5 школ.



С показателем 0,437 балла ярославская школа № 33 заняла 69-ю строчку рейтинга. Кроме того, ярославская школа вошла в двадцатку лучших по Центральному федеральному округу по количеству поступивших в ведущие вузы России.

