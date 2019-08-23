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Ярославская школа вошла в сотню лучших в стране

Выпускники какой школы оказались наиболее конкурентоспособными

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Школа № 33 заняла 69-ю строчку рейтинга

Фото: Александра Савельева

Рейтинговое агентство «РАЭКС-Аналитика» составило рейтинг топ-100 школ страны, основываясь на конкурентоспособности выпускников при поступлении в вузы.

— В списке ста лучших школ представлены учебные заведения из 24 регионов страны, — рассказали составители рейтинга. — При этом больше половины участников — 54% — приходятся на Москву и Подмосковье, далее следует Санкт-Петербург — 8 школ и республика Татарстан — 5 школ.

С показателем 0,437 балла ярославская школа № 33 заняла 69-ю строчку рейтинга. Кроме того, ярославская школа вошла в двадцатку лучших по Центральному федеральному округу по количеству поступивших в ведущие вузы России.

А вот сдавать вступительный экзамен в ярославском вузе оказалось небезопасно — в аудитории потолок обрушился на абитуриентку.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Ално
    23 авг 2019 в 20:02

    У этой школы несколько лет назад текла крыша. И до сих пор бы текла если бы не помог бывший выпускник, дав на ремонт свои личные деньги.