В Ярославской области мужчину, забравшего чужого сына, приняли за маньяка-педофила

Спецслужбы и чиновники несколько дней ловили в посёлке Семибратово Ярославской области маньяка-педофила, который приставал на игровой площадке к детям.



— Всего было четыре обращения, — уточнили в администрации посёлка Семибратово. — Родители сообщали сначала, что неизвестный мужчина предлагал ребёнку уйти вместе с ним с детской площадки и говорил, что якобы отведёт к папе. Потом люди рассказали, что какой-то странный мужик фотографирует детей на той же самой площадке. Ну и понеслось...



По посёлку понеслись слухи, местные не отходили от своих детей ни на шаг. Вчера мужчин, про которых рассказывали родители детей, игравших на площадке, вычислили, а сегодня в деле была поставлена точка.

