В Ярославской области мужчину, забравшего чужого сына, приняли за маньяка-педофила

Родители испугались маньяков-педофилов на этой детской площадке в Семибратове
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Спецслужбы и чиновники несколько дней ловили в посёлке Семибратово Ярославской области маньяка-педофила, который приставал на игровой площадке к детям.
— Всего было четыре обращения, — уточнили в администрации посёлка Семибратово. — Родители сообщали сначала, что неизвестный мужчина предлагал ребёнку уйти вместе с ним с детской площадки и говорил, что якобы отведёт к папе. Потом люди рассказали, что какой-то странный мужик фотографирует детей на той же самой площадке. Ну и понеслось...
По посёлку понеслись слухи, местные не отходили от своих детей ни на шаг. Вчера мужчин, про которых рассказывали родители детей, игравших на площадке, вычислили, а сегодня в деле была поставлена точка.
— Родители смеялись до слёз, когда узнали, что произошло на самом деле, — подытожили историю чиновники местной администрации. — В первом случае отец одного из детей действительно попросил друга забрать своего сына с площадки. Тот и позвал малыша, заявив, что за углом папа ждёт. Но мужчины выпивали, и друг попросту подошёл не к тому ребёнку. А «мужиком с фотоаппаратом» оказался сотрудник правоохранительных органов, приехавший разбираться по первому заявлению. Остальные обращения «родились» уже из-за паники — родители стали видеть чуть не в каждом втором прохожем педофила.
Не всегда истории про педофилов заканчиваются так весело. Недавно одного настоящего извращенца задержали в Заволжском районе Ярославля, а ещё чуть ранее в Брагино ребёнок пожаловался на странного мужчину.