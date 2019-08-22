В Ярославле 64-летнюю пенсионерку на иномарке объявили в розыск

64-летняя пенсионерка из Ярославля задолжала по кредиту 340 тысяч рублей. Когда стали приходить уведомления от судебных приставов, женщина поняла — дело плохо. Поэтому она решила спрятаться. И не одна. Пенсионерка поняла, что у неё отберут имущество в счёт погашения долга, поэтому женщина умчалась на своём «Хёндай» в неизвестном направлении.



— Мы выходили по адресу места регистрации и проживания должницы, но нигде её не было. Соседи тоже не знали, где она. Поэтому должница и принадлежащий ей автомобиль были объявлены в розыск. Спустя некоторое время нам удалось найти и женщину, и машину. Она жила на даче, а свой автомобиль прятала в огороде, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

