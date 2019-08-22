Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 65.62
eur 72.83

Все новости

Все новости
Город

В Ярославле 64-летнюю пенсионерку на иномарке объявили в розыск

Женщина пряталась вместе со своим автомобилем

Поделиться

1 564
Обсудить

Машина была в огороде. Женщина — на даче

Фото: УФССП по ЯО

64-летняя пенсионерка из Ярославля задолжала по кредиту 340 тысяч рублей. Когда стали приходить уведомления от судебных приставов, женщина поняла — дело плохо. Поэтому она решила спрятаться. И не одна. Пенсионерка поняла, что у неё отберут имущество в счёт погашения долга, поэтому женщина умчалась на своём «Хёндай» в неизвестном направлении.

— Мы выходили по адресу места регистрации и проживания должницы, но нигде её не было. Соседи тоже не знали, где она. Поэтому должница и принадлежащий ей автомобиль были объявлены в розыск. Спустя некоторое время нам удалось найти и женщину, и машину. Она жила на даче, а свой автомобиль прятала в огороде, — рассказали в службе судебных приставов по Ярославской области.

Машину всё-таки забрали. Если хозяйка не найдёт денег рассчитаться с долгами, иномарка уйдёт с торгов.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

машинадолги

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (0)

    Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!