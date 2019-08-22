«Ха-ха, Серега, ты чего?» Депутат облдумы объяснил, почему разъезжает по Рыбинску с желтой мигалкой

В Рыбинске журналисты издания «Рыбинский дневник. День за днём!» во время съемок сюжета подловили в кадр машину депутата областной думы и экс-мэра Евгения Сдвижкова. Сдвижков почему-то мчался по дороге с мигалкой — желтым проблесковым маяком. Выглядит странно вдвойне, потому что на дороге-то в общем-то никого больше и нет.

Сдвижков сейчас директор фирмы «РУМСР», которая ремонтирует дороги (в Ярославле компания делала ремонт проспекта Ленина). В этот раз он и объезжал дорогу, проверяя, как идёт ремонт. В соцсетях уже веселятся и обсуждают царские замашки. Такие желтые маячки обычно ставят на машины, перевозящие опасные грузы, обслуживающие дорогу, постоянно перевозящие детей. Мы спросили у самого Сдвижкова, зачем ему понадобились проблесковые маячки, что там за опасный груз-то. В телефонной трубке раздался раскатистый смех.