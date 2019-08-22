Темы

СЕЙЧАС +13°С
usd 65.62
eur 72.83

Все новости

Все новости
Город

«Ха-ха, Серега, ты чего?» Депутат облдумы объяснил, почему разъезжает по Рыбинску с желтой мигалкой

Евгения Сдвижкова подловили местные жители

Поделиться

1 856
4 Обсудить

Евгений Сдвижков с шиком пронёсся по Рыбинску

Фото: «Рыбинский дневник. День за днём!» / ярославская областная дума

В Рыбинске журналисты издания «Рыбинский дневник. День за днём!» во время съемок сюжета подловили в кадр машину депутата областной думы и экс-мэра Евгения Сдвижкова. Сдвижков почему-то мчался по дороге с мигалкой — желтым проблесковым маяком. Выглядит странно вдвойне, потому что на дороге-то в общем-то никого больше и нет.

Сдвижков сейчас директор фирмы «РУМСР», которая ремонтирует дороги (в Ярославле компания делала ремонт проспекта Ленина). В этот раз он и объезжал дорогу, проверяя, как идёт ремонт. В соцсетях уже веселятся и обсуждают царские замашки. Такие желтые маячки обычно ставят на машины, перевозящие опасные грузы, обслуживающие дорогу, постоянно перевозящие детей. Мы спросили у самого Сдвижкова, зачем ему понадобились проблесковые маячки, что там за опасный груз-то. В телефонной трубке раздался раскатистый смех.

— А-ха-ха! Да это не я! За рулем сидел водитель. Он почему-то ставит эту мигалку, никак не пойму зачем. Я ему говорю: «Серега, ты чего? Ерунда ж какая-то». Скажу ему, чтобы снял, — ответил порталу 76.RU Евгений Сдвижков.

Фото: «Рыбинский дневник. День за днём!»

Машина депутата не в первый раз попадает в новости. В январе 2017-го автомобиль Сдвижкова протаранил забор в Ярославле и сбил девушку.

ТЕКСТ

ТЕГИ

Евгений Сдвижков

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    22 авг 2019 в 18:57

    Гнать с должности этого доходягу. Пока такие деляги сидят у корыта порядка в стране не будет.