Жительница Ярославля отсудила у мэрии 80 тысяч рублей за сломанную на ледяном тротуаре руку

По данным прокуратуры, все произошло в январе. Женщина шла по Большой Октябрьской и поскользнулась — дорога была нечищеной, с наледью. Упала так неудачно, что сломала руку. Пришлось брать больничный. А потом идти в суд — с иском против мэрии.

Прошедшей зимой таких случаев было немало. Люди страдали не только от наледи, но и от падающих глыб снега. И ярославцы не очень-то хотят терпеть такую халтуру по уборке улиц — подают иски и отсуживают деньги.

Как отсудить деньги за травму на тротуаре



Комментарий юриста Евгения Магунова:



— Если человек пострадал на пешеходном переходе — ответственность лежит на мэрии. В таком случае нужно собрать свидетелей, попросить у них телефоны. Вызвать ГИБДД, так как это тоже является ДТП. Сотрудники полиции зафиксируют, что дорога действительно скользкая и не чищена, и выпишут протокол. Вызвать скорую. Врачи должны зафиксировать место получения травмы и саму травму. Если вы добираетесь до травмпункта на такси, попросите у водителя чек, на котором будут указаны адреса, откуда вас забрали и куда доставили, и сумма. Нелишним будет достать видеозаписи с камер наблюдения или регистраторов. Во время лечения собирать все чеки на лекарства и выписанные рецепты. Со всеми этими документами смело отправляйтесь в суд. На моей практике было два таких случая, когда пешеходы получали травму на скользкой дороге. В обоих случаях им удалось отсудить деньги у мэрии.

