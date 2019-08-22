«Я ненавидел Ярославль»: признание творческой молодёжи о жизни в городе

Ярославские студенты сняли фильм о Ярославле. Артур Стажков и Антон Повшедный назвали свою картину «В каждом из нас». — Мы с Антоном сидели и думали, что пора сделать что-то более достойное и значимое, чем видео на 2–3 минуты. В целом фильм ориентирован на молодёжь. Его цель — показать людям, что не нужно врать самому себе и ни в коем случае не бояться никого и ничего, — говорит автор фильма Артур Стажков. Фильм получился душевным, в какой-то степени философским и откровенным. Его герои — творческая молодёжь Ярославля. Музыкант Даниил Павлов, танцор Алина Савенкова и поэт Константин Патов рассказывают о себе и делятся переживаниями. Они рассказали, что думают о Ярославле и как город влияет на их творчество.

— Хочется уехать. В Ярославле всё довольно статично. Как будто бы болото в определённой степени. Сложновато искать новые идеи, хотя, может быть, они вообще не зависят от города, — говорит в фильме музыкант Даниил Павлов.

— Ярославль очень влияет на моё творчество, потому что это очень спокойный город. Когда ты идёшь, у тебя нет ощущения, что ты идёшь по какому-то макету. Это здания с какой-то историей. Каждая улица чем-то пропитана. Всё спокойно, нет какой-то суеты, никто никуда не бежит. Спокойный город соответствует мне. Поэтому я люблю его, — говорит второй герой фильма, танцовщица Алина Савенкова

— Честно, я к Ярославлю очень по-разному отношусь в разные периоды своей жизни. Когда-то я его прямо ненавидел. Мне казалось, что всё плохое, что происходит со мной, это из-за Ярославля. Что я уеду куда-то, и всё изменится. Мне не нравились люди здесь, архитектура, вернее, как её реставрируют. Мне не нравился воздух здесь, да абсолютно всё не нравилось. В какой-то момент я решил, что, если меня что-то не устраивает, то, скорее всего, проблема во мне, — рассказывает поэт Константин Патов.



Ребята снимали фильм около месяца, не потратив на него ни копейки. Героев выбрали тех, которые показались им наиболее интересными. Стоит отметить, что на протяжении всего фильма играют песни ярославских исполнителей. Если появится возможность, молодые люди будут отправлять свою работу на конкурсы или фестивали. В планах у Артура и Антона снять вторую часть фильма и запустить исторический проект.

Фильм вышел на 23 минуты. Предлагаем вам посмотреть его, а после обсудить в комментариях.