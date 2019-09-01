Огненный столп, склепы и могилы дворян: 11 фото со старинного деревенского кладбища

Вокруг крохотного Иваньковского кладбища ходит немало легенд. Мы продолжаем рубрику «Кладбища с историей», в которой вместе с историком Ниной Обнорской рассказываем интересные факты о ярославских некрополях. В прошлом выпуске мы посетили езидское кладбище и были изумлены его роскошью. На этот раз прогулялись по деревенскому в микрорайоне Иваньково. С середины XIX века окрестности Иванькова уже мало напоминали обычную деревню, какой она была ранее. Вплоть до посёлка Норское стояли заводы, другие предприятия и дачи. В 1944-м эта территория официально вошла в состав города. С того времени Иваньковское кладбище превратилось в одно из городских, хоть и небольших. Сейчас здесь всё заросло, некоторые могилы тщательно спрятаны под зарослями.



К некоторым могилам даже не подобраться Фото: Александра Савельева

На крошечном кладбище историки насчитали больше 500 могил Фото: Александра Савельева

На Иваньковском кладбище очень много памятников с фамилией Колобанов. Например, наткнулись на ухоженную (относительно других) могилу Ивана Тимофеевича Колобанова, скончавшегося в 1893 году. А неподалёку от него стоит могила однофамилицы Марии Константиновны. Скорее всего, это его внучка. — Это священник, судя по эпитафии. Он был старостой храма и прослужил в нём 22 года. Видимо, это был крестьянин или мещанин, который был бессменным старостой почти четверть века, — рассказала Нина Обнорская.

По памятникам можно судить, насколько состоятельными были погребенные

Фото: Александра Савельева

Ещё один Колобанов. У Павла Александровича памятник не такой красивый Фото: Александра Савельева

Некоторые памятники сохранились в ужасном виде. Приходится подолгу вчитываться в эпитафии Фото: Александра Савельева

Именно на этом месте в 1314 году ночевал ростовский епископ Прохор (в схиме — Трифон) и его свита. По легенде, он объезжал владения своей обширной епархии, а 7 августа остановился ночевать на правом берегу реки (где находится кладбище). Поздно ночью он проснулся и увидел на противоположном берегу сияющий огненный столп и мост через реку. Он пошёл к огненному столпу и увидел там образ Божией Матери с младенцем на руках. Затем вернулся в свой шатер, а наутро рассказал о своём видении. Свита отправилась на противоположный берег, где нашла на земле икону. За один день здесь построили деревянную церковь и прозвали Толгской в честь реки, которая впадает в Волгу.

Могила участника прорыва блокады Ленинграда Фото: Александра Савельева

А мы идём дальше и натыкаемся на могилы дворян. Почётных и богатых людей всегда хоронили рядом с церковью. На кладбище похоронено несколько дворянских родов. Среди них самые известные — Толбухины и Сабанеевы.

Толбухин — дворянская фамилия Фото: Александра Савельева

— У этих дворян много где были имения, в том числе и в Ярославской губернии. И было двойное написание фамилии: либо Толбухины, либо Толбугины. Что касается нашего маршала Фёдора Ивановича, изначально у него была другая фамилия. Он родом из заволжских крестьян. Существует легенда, как предки маршала получили новую фамилию. В начале XIX века его предок, будучи крепостным крестьянином, был управляющим своего помещика. И чтобы отличать его от однофамильцев, этот помещик наименовал предка Фёдора Ивановича фамилией своего друга-дворянина. Поэтому они стали Толбухиными.

Имения дворян Сабанеевых были в разных местах Ярославской губернии, в том числе и в Романовском уезде, нынешней левобережной части Тутаевского района Фото: Александра Савельева

— Подполковник Павел Николаевич Сабанеев и его супруга Клеопатра Павловна. Это родители очень любопытной плеяды детей. Их сын Леонид Павлович был популяризатором правильной охоты и рыбалки, — рассказывает историк.



Сабанеевы — фамилия очень интересная. У нее татарские корни. Первый документально известный представитель их родословной жил в первой половине XVII века. Но по семейной легенде, их род происходит от мурзы Сабан-Алея, который выехал из Золотой Орды в Касимов при великом князе Василии Тёмном. Изначально Сабанеевы были мусульманами, потом приняли православие. В Заволжском районе Ярославля даже есть Сабанеевская улица и несколько Сабанеевских переулков.

Иван Петрович Перцев пал за веру царя Отечества в 1916 году. Ему было 23 года

Фото: Александра Савельева

Ещё одна легенда витает вокруг этого места. По документам, несколько лет художник Саврасов проживал в Ярославле. Здесь у него родился ребёнок, но вскоре умер. По легенде, он похоронен здесь, но по документам — на Леонтьевском кладбище. Своими переживаниями художник поделился в картине «Могилы над Волгой».