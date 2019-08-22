«Это ужасы нашего городка»: в мэрии показали самые страшные детские площадки

В Ярославле мэрия принялась яростно сносить детские городки. Всего с городских улиц уберут около 400 конструкций, которые признали технически неисправными. Так, один из городков уже снесли в Заволжском районе, чем возмутили родителей, которые считали эту площадку хорошей.

Но чиновники уверены, что лучше снести то, что уже испорчено, составили списки и уже нанимают рабочих для демонтажа площадок. Чтобы ещё больше заверить ярославцев в том, что городки действительно под снос, — собрали фотоподборку с ужасами на детских площадках.