«Это ужасы нашего городка»: в мэрии показали самые страшные детские площадки

Такие горки и качели будут сносить
Фото: мэрия Ярославля
В Ярославле мэрия принялась яростно сносить детские городки. Всего с городских улиц уберут около 400 конструкций, которые признали технически неисправными. Так, один из городков уже снесли в Заволжском районе, чем возмутили родителей, которые считали эту площадку хорошей.
Но чиновники уверены, что лучше снести то, что уже испорчено, составили списки и уже нанимают рабочих для демонтажа площадок. Чтобы ещё больше заверить ярославцев в том, что городки действительно под снос, — собрали фотоподборку с ужасами на детских площадках.
— С марта по август текущего года на детских площадках несколько детей получили травмы из-за технического состояния конструкций. Мы обследовали все детские площадки в городе. В результате проверки было решено снести 400 элементов городков в связи с их аварийным состоянием. Снесены полностью две игровые площадки и 119 элементов, — рассказали в мэрии Ярославля.
Когда появится что-то новое на месте снесённых городков, сказать трудно. Пока в мэрии лишь поверхностно озвучили идею создания программы обновления детских зон, на которую собираются предусмотреть деньги в бюджете 2020 года.