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«Это ужасы нашего городка»: в мэрии показали самые страшные детские площадки

По Ярославлю начнут массово сносить игровые зоны

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Такие горки и качели будут сносить 

Фото: мэрия Ярославля

В Ярославле мэрия принялась яростно сносить детские городки. Всего с городских улиц уберут около 400 конструкций, которые признали технически неисправными. Так, один из городков уже снесли в Заволжском районе, чем возмутили родителей, которые считали эту площадку хорошей.

Но чиновники уверены, что лучше снести то, что уже испорчено, составили списки и уже нанимают рабочих для демонтажа площадок. Чтобы ещё больше заверить ярославцев в том, что городки действительно под снос, — собрали фотоподборку с ужасами на детских площадках. 

На такой качели не очень хочется качаться&nbsp;

На такой качели не очень хочется качаться 

А здесь и вовсе опасно

А здесь и вовсе опасно

— С марта по август текущего года на детских площадках несколько детей получили травмы из-за технического состояния конструкций. Мы обследовали все детские площадки в городе. В результате проверки было решено снести 400 элементов городков в связи с их аварийным состоянием. Снесены полностью две игровые площадки и 119 элементов, — рассказали в мэрии Ярославля.

Старым, наверное, ещё советским установкам не будет больше места в Ярославле&nbsp;

Старым, наверное, ещё советским установкам не будет больше места в Ярославле 

Кататься на этой карусели уже как-то неудобно&nbsp;

Кататься на этой карусели уже как-то неудобно 

Такие опоры могут не выдержать и обрушиться&nbsp;

Такие опоры могут не выдержать и обрушиться 

Когда появится что-то новое на месте снесённых городков, сказать трудно. Пока в мэрии лишь поверхностно озвучили идею создания программы обновления детских зон, на которую собираются предусмотреть деньги в бюджете 2020 года. 

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Наскальный
    22 авг 2019 в 17:35

    Главное месяц назад рапортовали, что все хорошо, проходят осмотр и у нас все площадки соответствуют... Вот уже 30 лет вот так все... Врут и воруют

    Гость
    22 авг 2019 в 17:04

    Пока несколько детей не стали калеками не кто не суетился.

    гость
    22 авг 2019 в 16:46

    Зачем все-то сносить? Наверно, большинство можно отремонтировать, покрасить?