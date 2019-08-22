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В Ярославле из строительных отходов будут делать покрытия для детских площадок

На полигоне Скоково запустят новый дробительный комплекс за 52,5 миллиона рублей

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Это позволит сэкономить место на полигоне. Ежегодно туда свозят 50–60 тысяч тонн строительных отходов и около 20 тысяч тонн крупногабаритных

Фото: Александра Савельева

На мусорном полигоне Скоково готовят к запуску новый комплекс по дроблению отходов от строек и снесённых зданий. Он откроется в начале сентября. На его строительство потратили 52,5 миллиона рублей субсидии из средств экосбора.

— Реализация проекта даст возможность не только сократить объем отходов, подлежащих захоронению. Полученным в результате переработки инертным материалом будут пересыпать поступающий на полигон мусор, снижая вероятность его возгорания и обеспечивая изоляцию от окружающей среды, — отметил Роман Колесов. — Создание этого комплекса предусмотрено реформированием региональной системы обращения с ТКО, которое ведется в рамках новой экологической политики.

Новый комплекс будет утилизировать до 60 тысяч тонн мусора. Из переработанного вторсырья будут производить песчаные материалы, щепу и резиновую крошку для покрытий спортивных и детских площадок.

На этом модернизация полигона не прекращается. Уже закуплено новое оборудование для радиационного контроля, пять мусорных автомобилей и автомобильные весы.

В скором времени на полигоне должны построить сооружения для очистки фильтрата. Сейчас руководство Скоково принимает заявки на участие в закупке.

Мусорная проблема актуальна для Ярославля. Пару дней назад экоактивисты, устроившие посменное дежурство около полигона, насчитали десятки мусоровозов, курсирующих на свалку.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Вася
    22 авг 2019 в 14:19

    Я что то не могу припомнить, чтоб у нас в городе массово сносили кирпичные дома. А если их и сносят подрядчики мэри или просто частные организации, то за этим боем выстраивается очередь на отсыпку сельских дорог и просто засыпку оврагов под строительство. Тем более что в Ярославле есть частные организации которые предлагают дробление бетона и строительных конструкций
    А вот проблема автошин стоит очень остро и что то не похоже чтоб кто то торопился её решать. На лицо не целевое использование бюджетных средств. Я считаю что все виновные в растрате должны присесть лет на 10 с возмещением 100% израсходованных Бюджетных денег.

    Гость
    22 авг 2019 в 16:36

    из говна.. да Детям. спасибо радетили..век бы вас не видеть!

    Иван
    22 авг 2019 в 14:42

    Строительный мусор - кирпичный, силикатный бой, бетон, асфальт, песок - забирают частные фирмы на отсыпку площадки. Такие насыпи слеживаются за 5 лет естественным образом и дают неплохое основание под полы или внутренние дороги.