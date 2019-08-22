В Ярославле из строительных отходов будут делать покрытия для детских площадок

— Реализация проекта даст возможность не только сократить объем отходов, подлежащих захоронению. Полученным в результате переработки инертным материалом будут пересыпать поступающий на полигон мусор, снижая вероятность его возгорания и обеспечивая изоляцию от окружающей среды, — отметил Роман Колесов. — Создание этого комплекса предусмотрено реформированием региональной системы обращения с ТКО, которое ведется в рамках новой экологической политики.

На мусорном полигоне Скоково готовят к запуску новый комплекс по дроблению отходов от строек и снесённых зданий . Он откроется в начале сентября. На его строительство потратили 52,5 миллиона рублей субсидии из средств экосбора.

Новый комплекс будет утилизировать до 60 тысяч тонн мусора. Из переработанного вторсырья будут производить песчаные материалы, щепу и резиновую крошку для покрытий спортивных и детских площадок.



На этом модернизация полигона не прекращается. Уже закуплено новое оборудование для радиационного контроля, пять мусорных автомобилей и автомобильные весы.



В скором времени на полигоне должны построить сооружения для очистки фильтрата. Сейчас руководство Скоково принимает заявки на участие в закупке.



Мусорная проблема актуальна для Ярославля. Пару дней назад экоактивисты, устроившие посменное дежурство около полигона, насчитали десятки мусоровозов, курсирующих на свалку.