Льготное жильё: ярославские депутаты хотят возродить молодёжные жилищные кооперативы

Предложение прозвучало на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике
Фото: Александра Савельева
Начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита предложил ярославским депутатам возродить в городе молодежные жилищные кооперативы. В качестве примера он взял соседнюю Костромскую область, где для молодых семей строят недорогое жилье стоимостью 28–29 тысяч за квадратный метр.
— Пока это только идея и узенькая дорожка, по которой надо проковылять через тернии бумаг и цифр, но как-то в конце виден просвет. В других же регионах получилось. В общем, депутаты поддержали, теперь дело за строительно-земельным блоком мэрии. Надо все посчитать и спроектировать, — рассказал Кармалита.
Проектом будет заниматься управление по молодежной политике мэрии. Кроме создания экономической модели, чиновникам нужно ещё найти заинтересованные семьи.
— Сейчас почти тысяча молодых семей Ярославля стоят в очереди на субсидию на жилье. В последние годы количество получивших субсидию катастрофически снижается. И большинство из этой тысячи достигнут возраста выхода из нормативов получения субсидии — 36 лет — и никогда её не получат. И МЖК — это один из путей предоставления льгот и обеспечения не дорогим, но не дешёвым жильём молодых семей, — говорит депутат Дмитрий Петровский.
В интернете развернулся спор о том, как лучше застраивать Ярославль: по окраинам крупными микрорайонами или точечно, но в центре и рядом с центром? Дискуссию начал ярославский депутат Роман Фомичёв, считающий, что лучше обновлять город в центре. Однако ярославцы с ним не согласны.