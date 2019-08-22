Льготное жильё: ярославские депутаты хотят возродить молодёжные жилищные кооперативы

Начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита предложил ярославским депутатам возродить в городе молодежные жилищные кооперативы. В качестве примера он взял соседнюю Костромскую область, где для молодых семей строят недорогое жилье стоимостью 28–29 тысяч за квадратный метр.



— Пока это только идея и узенькая дорожка, по которой надо проковылять через тернии бумаг и цифр, но как-то в конце виден просвет. В других же регионах получилось. В общем, депутаты поддержали, теперь дело за строительно-земельным блоком мэрии. Надо все посчитать и спроектировать, — рассказал Кармалита.

