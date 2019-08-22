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Недвижимость

Льготное жильё: ярославские депутаты хотят возродить молодёжные жилищные кооперативы

Молодые семьи смогут купить квартиры со скидкой

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Предложение прозвучало на заседании комиссии муниципалитета по социальной политике

Фото: Александра Савельева

Начальник управления по молодежной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита предложил ярославским депутатам возродить в городе молодежные жилищные кооперативы. В качестве примера он взял соседнюю Костромскую область, где для молодых семей строят недорогое жилье стоимостью 28–29 тысяч за квадратный метр.

— Пока это только идея и узенькая дорожка, по которой надо проковылять через тернии бумаг и цифр, но как-то в конце виден просвет. В других же регионах получилось. В общем, депутаты поддержали, теперь дело за строительно-земельным блоком мэрии. Надо все посчитать и спроектировать, — рассказал Кармалита.

Проектом будет заниматься управление по молодежной политике мэрии. Кроме создания экономической модели, чиновникам нужно ещё найти заинтересованные семьи.

— Сейчас почти тысяча молодых семей Ярославля стоят в очереди на субсидию на жилье. В последние годы количество получивших субсидию катастрофически снижается. И большинство из этой тысячи достигнут возраста выхода из нормативов получения субсидии — 36 лет — и никогда её не получат. И МЖК — это один из путей предоставления льгот и обеспечения не дорогим, но не дешёвым жильём молодых семей, — говорит депутат Дмитрий Петровский.

В интернете развернулся спор о том, как лучше застраивать Ярославль: по окраинам крупными микрорайонами или точечно, но в центре и рядом с центром? Дискуссию начал ярославский депутат Роман Фомичёв, считающий, что лучше обновлять город в центре. Однако ярославцы с ним не согласны.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    22 авг 2019 в 10:49

    А кто мешает-то,..стройте дешёвое жильё и продавайте, не разделяя людей-покупателей по возрасту. Или обязательно надо выделиться в заигрывании с молодёжью !?