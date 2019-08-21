В Ярославле хотят открыть сразу два музея с креативными сувенирами

Ярославская область стала площадкой проекта «Сraft лаборатория», который посвящен ремеслам и промыслам городов Золотого кольца. Он стартовал 19 августа. В проекте принимают участие 80 мастеров из пяти регионов России. Три месяца ярославских ремесленников будут учить креативу. Планируется создать новый бренд в линейке ярославской сувенирной продукции и открыть новый музей-мастерскую «Ярославский изразец». В нём будут показывать изразцы и различные поделки декоративно прикладного искусства. Также в Ярославле хотят создать музей, где будут обучать мастерству валяния из овечьей шерсти.

— Народные промыслы, безусловно, то, что требует поддержки со стороны государства. Без неё ремесла просто прекратят своё существование в современном мире, — отметила заместитель директора департамента развития промышленности социально значимых товаров Минпромторга России Лилия Нургатина. — Сегодня для развития народных художественных промыслов и ремесел необходимо новое дыхание. Эти изделия должны сохранять традиции, но одновременно с этим отвечать современным запросам общества, быть функциональными и притягивать взгляды покупателей. Ярославская область — одна из тех, кто оперативно реагирует на новые тенденции, реализует и формирует креативные идеи. Именно поэтому она и выбрана в качестве площадки для реализации федерального проекта.



Завершится «Сraft лаборатория» защитой проектов, которая пройдет в Ярославле в октябре. Организаторами проекта являются Министерство культуры России, департамент туризма области и центр развития туризма «Ярославия».



Недавно в Ярославле появился новый музей. Читайте, что там интересного и где он находится.