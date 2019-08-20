И так сойдёт: мэрия сокращает траты на декорирование Ярославля

Ярославль — город красивый сам по себе. Однако к праздникам принято наряжаться самим и наряжать свой город. В Ярославле за это отвечает в том числе муниципальная программа «Декоративно-художественное оформление городской среды». Мэр Владимир Волков подписал постановление об изменении в программе, согласно которому уменьшается её финансирование.

Цифры следующие:

2019 год — 17,5 миллиона рублей;

2020-й — 13,7 миллиона рублей;

2021-й и 2022-й — 13,7 миллиона рублей.

Основные изменения коснулись этого года — на декорирование Ярославля в этом году должно уйти 17,5 миллиона рублей против 14,9 миллиона, запланированных в предыдущей редакции. На все ближайшие годы планировались траты по 15,3 миллиона рублей ежегодно.