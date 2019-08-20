И так сойдёт: мэрия сокращает траты на декорирование Ярославля

К декоративно-художественному оформлению относятся городские праздники
Фото: Александра Савельева
Ярославль — город красивый сам по себе. Однако к праздникам принято наряжаться самим и наряжать свой город. В Ярославле за это отвечает в том числе муниципальная программа «Декоративно-художественное оформление городской среды». Мэр Владимир Волков подписал постановление об изменении в программе, согласно которому уменьшается её финансирование.
Цифры следующие:
- 2019 год — 17,5 миллиона рублей;
- 2020-й — 13,7 миллиона рублей;
- 2021-й и 2022-й — 13,7 миллиона рублей.
Основные изменения коснулись этого года — на декорирование Ярославля в этом году должно уйти 17,5 миллиона рублей против 14,9 миллиона, запланированных в предыдущей редакции. На все ближайшие годы планировались траты по 15,3 миллиона рублей ежегодно.
На какие именно цели уходят деньги по этой программе?
— Основные показатели программы — количество оформленных локальных зон и мест празднования, количество элементов оформления временного размещения, количество мероприятий с поздравительной и социально-значимой информацией, доля светодинамичных элементов, количество демонтируемых рекламных конструкций, — сообщается в документах, размещённых на официальном портале мэрии Ярославля.
В эту же программу входит модернизация светового оформления города и совершенствование туристической навигации, а также работа с размещением рекламы в городе.
Какие ещё постановления подписали в мэрии за последнее время? Например, о снижении стоимости исторического здания, где находилась раньше бывшая Кировская администрация. И продаже Белинского рынка.