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Город

И так сойдёт: мэрия сокращает траты на декорирование Ярославля

Мэр внёс изменения в муниципальную программу на ближайшие годы

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К декоративно-художественному оформлению относятся городские праздники

Фото: Александра Савельева

Ярославль — город красивый сам по себе. Однако к праздникам принято наряжаться самим и наряжать свой город. В Ярославле за это отвечает в том числе муниципальная программа «Декоративно-художественное оформление городской среды». Мэр Владимир Волков подписал постановление об изменении в программе, согласно которому уменьшается её финансирование. 

Цифры следующие:

  • 2019 год — 17,5 миллиона рублей;
  • 2020-й — 13,7 миллиона рублей;
  • 2021-й и 2022-й — 13,7 миллиона рублей. 

Основные изменения коснулись этого года — на декорирование Ярославля в этом году должно уйти 17,5 миллиона рублей против 14,9 миллиона, запланированных в предыдущей редакции. На все ближайшие годы планировались траты по 15,3 миллиона рублей ежегодно. 

На какие именно цели уходят деньги по этой программе?

— Основные показатели программы — количество оформленных локальных зон и мест празднования, количество элементов оформления временного размещения, количество мероприятий с поздравительной и социально-значимой информацией, доля светодинамичных элементов, количество демонтируемых рекламных конструкций, — сообщается в документах, размещённых на официальном портале мэрии Ярославля. 

В эту же программу входит модернизация светового оформления города и совершенствование туристической навигации, а также работа с размещением рекламы в городе.

Какие ещё постановления подписали в мэрии за последнее время? Например, о снижении стоимости исторического здания, где находилась раньше бывшая Кировская администрация. И продаже Белинского рынка

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    20 авг 2019 в 22:02

    Разумное решение,поддерживаю!.Вот бы ещё сократить процентов 20 чинуш в мэрии,экономия была бы гораздо значительней,а жители Ярославля не почувствовали бы никаких изменений к худшему.

    Вася.
    20 авг 2019 в 23:00

    Город зарос. Город весь в траве крапиве и кустах, деревья выше домов, с верхнего яруса набережной не видно волги.
    Мне стыдно за ярославль. Зато клумбы с цветами и новые клумбы у октябрьского моста построили. Тьфу на таких хозяйственников.

    гость
    20 авг 2019 в 22:22

    уменьшение за 3 года всего на миллион
    зато в этот год на 2 ляма больше распилят.
    спешат однако