Мэрия изымает земли и жильё у ярославцев

Мэр Ярославля подписал постановление, по которому у жителей дома № 70 по Тутаевскому шоссе в Дзержинском районе изымают квартиры и землю. В старом деревянном здании имеют собственность шесть человек.

— Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 1189 квадратных метров по адресу Тутаевское шоссе, дом 70, корпус 1, на котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, — говорится в постановлении за подписью мэра.

Местные говорят, что в этом доме всегда жили люди.