Мэрия изымает земли и жильё у ярославцев

Сейчас на участке старый аварийный деревянный дом
Фото: «Яндекс.Карты»
Мэр Ярославля подписал постановление, по которому у жителей дома № 70 по Тутаевскому шоссе в Дзержинском районе изымают квартиры и землю. В старом деревянном здании имеют собственность шесть человек.
— Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 1189 квадратных метров по адресу Тутаевское шоссе, дом 70, корпус 1, на котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, — говорится в постановлении за подписью мэра.
Местные говорят, что в этом доме всегда жили люди.
Мы отправим запрос в администрацию, чтобы узнать, для каких целей мэрии Ярославля понадобился этот участок.
Этим летом в Ярославле был страшный скандал: у жителей целой улицы собирались изъять землю, на которой стоят их дома, чтобы начать стройку нового микрорайона. Люди были готовы лечь под бульдозеры. Но в итоге чиновники попросили застройщика исправить проект и не трогать дома ярославцев.