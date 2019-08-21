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Недвижимость

Мэрия изымает земли и жильё у ярославцев

Какой участок администрация забирает себе

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Сейчас на участке старый аварийный деревянный дом 

Фото: «Яндекс.Карты» 

Мэр Ярославля подписал постановление, по которому у жителей дома № 70 по Тутаевскому шоссе в Дзержинском районе изымают квартиры и землю. В старом деревянном здании имеют собственность шесть человек. 

— Изъять для муниципальных нужд города Ярославля земельный участок площадью 1189 квадратных метров по адресу Тутаевское шоссе, дом 70, корпус 1, на котором расположен многоквартирный дом, являющийся аварийным и подлежащим сносу, — говорится в постановлении за подписью мэра. 

Местные говорят, что в этом доме всегда жили люди. 

Мы отправим запрос в администрацию, чтобы узнать, для каких целей мэрии Ярославля понадобился этот участок. 

Этим летом в Ярославле был страшный скандал: у жителей целой улицы собирались изъять землю, на которой стоят их дома, чтобы начать стройку нового микрорайона. Люди были готовы лечь под бульдозеры. Но в итоге чиновники попросили застройщика исправить проект и не трогать дома ярославцев.

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изъятие земли

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