В Брагино жуткие подъезды, на Фрунзе — плохие дворы. Что ярославцам не нравится в городе

Жителей Ярославля каждый день беспокоят разные проблемы. Часть из них собирает муниципальная жилищная инспекция, куда доходят самые активные с жалобами на состояние жилых домов, дворов, подъездов.

Инспекция собрала статистику, рассказав, чем больше всего недовольны жители разных районов города.

Так, жителей Дзержинского района беспокоят подъезды в плохом состоянии и дворы, в которых обычному жителю нечем заняться, — вокруг разрушенные лавки и старые детские городки.

В Заволжском районе люди сокрушаются от видов облезлых фасадов зданий.