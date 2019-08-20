В Брагино жуткие подъезды, на Фрунзе — плохие дворы. Что ярославцам не нравится в городе

Немало жалоб на плохие фасады домов
Фото: Александра Савельева
Жителей Ярославля каждый день беспокоят разные проблемы. Часть из них собирает муниципальная жилищная инспекция, куда доходят самые активные с жалобами на состояние жилых домов, дворов, подъездов.
Инспекция собрала статистику, рассказав, чем больше всего недовольны жители разных районов города.
Так, жителей Дзержинского района беспокоят подъезды в плохом состоянии и дворы, в которых обычному жителю нечем заняться, — вокруг разрушенные лавки и старые детские городки.
В Заволжском районе люди сокрушаются от видов облезлых фасадов зданий.
В Кировском районе для жителей встала проблема содержания крыш. Видимо, дождливое лето вскрыло новые недостатки.
В Красноперекопском районе жители страдают от ветхих коммуникаций в домах. Действительно, в этом районе больше, чем в других, расположено старых жилых домов.
В Ленинском районе тоже жалуются на коммуникации в жилых домах, а также на проблемные крыши.
Жителей Фрунзенского района расстраивают их дворы, которые к тому же сильно заставлены машинами.
Чаще всего в этом году в жилинспекцию жаловались жители Брагино (и это работает!) — написали 226 заявлений, реже всех приходят обращения из Красноперекопского района (71 заявка).