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В Брагино жуткие подъезды, на Фрунзе — плохие дворы. Что ярославцам не нравится в городе

Топ проблем, о которых сообщают жители

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Немало жалоб на плохие фасады домов

Фото: Александра Савельева

Жителей Ярославля каждый день беспокоят разные проблемы. Часть из них собирает муниципальная жилищная инспекция, куда доходят самые активные с жалобами на состояние жилых домов, дворов, подъездов. 

Инспекция собрала статистику, рассказав, чем больше всего недовольны жители разных районов города. 

Так, жителей Дзержинского района беспокоят подъезды в плохом состоянии и дворы, в которых обычному жителю нечем заняться, — вокруг разрушенные лавки и старые детские городки. 

В Заволжском районе люди сокрушаются от видов облезлых фасадов зданий. 

В Кировском районе для жителей встала проблема содержания крыш. Видимо, дождливое лето вскрыло новые недостатки. 

В Красноперекопском районе жители страдают от ветхих коммуникаций в домах. Действительно, в этом районе больше, чем в других, расположено старых жилых домов. 

В Ленинском районе тоже жалуются на коммуникации в жилых домах, а также на проблемные крыши. 

Жителей Фрунзенского района расстраивают их дворы, которые к тому же сильно заставлены машинами. 

Чаще всего в этом году в жилинспекцию жаловались жители Брагино (и это работает!) — написали 226 заявлений, реже всех приходят обращения из Красноперекопского района (71 заявка). 

Расскажите нам, что, по-вашему, является наибольшей проблемой района, в котором вы живёте: 76@rugion.ru

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    20 авг 2019 в 19:50

    Мне не нравится мэр московский , а так же не нравится что экологии ппц . не нравится малое количество вакансий , не нравится плата за отопление , не нравится что город зимой не убирается , да и летом тоже что скрывать , не нравится мизерные зарплаты ,не нравится быдло на дорогах в общественном транспорте да и вообще на улице , не нравится глава Дзержинского района такая высокомерная вся из себя а на район положила большой болт , не нравится вода из под крана , не нравится что волга река вся загрязнена промышленными отходами а губернатор Миронов на все закрывает глаза . Ну и подведу итоги : Ярославль по качеству жизни на дне , так что советую людям переезжать в более перспективные города что бы свою жизнь наладить да и будущих детей , здесь ни вам ни вашим детям ни чего не светит