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Воздух во Фрунзенском районе проверят на наличие ядовитых веществ

Проверка началась после жалоб ярославцев, почувствовавших запах серы

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Запах почувствовали в выходные

Фото: «Жесть Ярославль» / Vk.com

После того как ярославцы пожаловались на едкий запах серы во Фрунзенском районе, чиновники из департамента охраны окружающей среды и природопользования направили запрос в Росприроднадзор. В ближайшее время эксперты проверят воздух вблизи Нефтеперерабатывающего завода на наличие опасных веществ.

— Нефтеперерабатывающий завод — объект федерального государственного экологического надзора, поэтому материалы на проведение проверки направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, — сообщил главный эксперт комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов. — Кроме того, с целью оценки негативного воздействия и установления возможного превышения уровня загрязняющих концентраций в воздухе материалы для проведения лабораторных исследований направлены в управление Роспотребнадзора по Ярославской области.

Пожаловаться на неприятный запах можно самостоятельно в управление Роспотребнадзора по телефонам: 8 800 555-49-43, 8 800 100-10-76 или 73-70-19.

В начале июля ярославцы пожаловались на вонь с предприятия «Лакокраска». Что показала проверка.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Они и мать родную продадут.
    20 авг 2019 в 16:58

    Проверять будут те чиновники что лгуны и коррупционеры грабящие страну и народ вот уже тридцать лет.

    Гость
    20 авг 2019 в 16:41

    Будет как со Скоково - все идеально.

    Аркадий
    20 авг 2019 в 15:45

    Постоянно воняет тухлыми шкурами около кожфабрики Хром на перекопе.