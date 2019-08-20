Воздух во Фрунзенском районе проверят на наличие ядовитых веществ

После того как ярославцы пожаловались на едкий запах серы во Фрунзенском районе, чиновники из департамента охраны окружающей среды и природопользования направили запрос в Росприроднадзор. В ближайшее время эксперты проверят воздух вблизи Нефтеперерабатывающего завода на наличие опасных веществ.

— Нефтеперерабатывающий завод — объект федерального государственного экологического надзора, поэтому материалы на проведение проверки направлены в межрегиональное управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям, — сообщил главный эксперт комитета экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Александр Прибылов. — Кроме того, с целью оценки негативного воздействия и установления возможного превышения уровня загрязняющих концентраций в воздухе материалы для проведения лабораторных исследований направлены в управление Роспотребнадзора по Ярославской области.

