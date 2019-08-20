Крестный ход вдоль дорожных работ: как по Ярославлю несли икону Толгской Божией Матери

Несколько сотен человек прошли по улицам города
Фото: Александра Савельева
Сегодня через центр Ярославля и до Брагино по Полушкиной роще прошёл крестный ход со списком иконы Толгской Божией Матери. Несколько сотен человек от Казанского женского монастыря дошли до храма на Октябрьской площади. Помолились, перекусили и вышли на улицу Республиканскую, где сейчас кипят дорожные работы.
Крестный ход занял единственную полосу, оставленную рабочими для транспорта, и полностью парализовал движение авто от Октябрьской площади до ЦНТИ. Зато прошлись по свеженькому асфальту, правда, петь приходилось громче — молитвы заглушал звук работающей техники.
По Полушкиной роще верующие уже пошли спокойнее, занимая правую полосу дороги, но оставив место для проезда транспорта.
В Ярославле второй день перекрыт участок Тутаевского шоссе. Местные жители, застрявшие в пробках, недоумевали, что дорогу закрыли, а там ничего не происходит. Ярославский общественник отправился на место, чтобы посмотреть, что там творится.