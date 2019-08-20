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Крестный ход вдоль дорожных работ: как по Ярославлю несли икону Толгской Божией Матери

Сотни православных и дорожники парализовали движение на одной из улиц города

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Несколько сотен человек прошли по улицам города

Фото: Александра Савельева

Сегодня через центр Ярославля и до Брагино по Полушкиной роще прошёл крестный ход со списком иконы Толгской Божией Матери. Несколько сотен человек от Казанского женского монастыря дошли до храма на Октябрьской площади. Помолились, перекусили и вышли на улицу Республиканскую, где сейчас кипят дорожные работы.

Крестный ход занял единственную полосу, оставленную рабочими для транспорта, и полностью парализовал движение авто от Октябрьской площади до ЦНТИ. Зато прошлись по свеженькому асфальту, правда, петь приходилось громче — молитвы заглушал звук работающей техники.

По Полушкиной роще верующие уже пошли спокойнее, занимая правую полосу дороги, но оставив место для проезда транспорта.

Икону Толгской Божией Матери пронесли над головами верующих

Икону Толгской Божией Матери пронесли над головами верующих

Пройти крестным ходом решили сотни ярославцев

Пройти крестным ходом решили сотни ярославцев

Маршрут прошёл по участку улицы Республиканской, где сейчас идёт ремонт дороги

Маршрут прошёл по участку улицы Республиканской, где сейчас идёт ремонт дороги

Опробовали новенький асфальт

Опробовали новенький асфальт

Одну полосу дороги заняли рабочие, вторую — крестный ход, парализовав движение транспорта

Одну полосу дороги заняли рабочие, вторую — крестный ход, парализовав движение транспорта

Движение пришлось перекрыть от Октябрьской площади до проспекта Ленина

Движение пришлось перекрыть от Октябрьской площади до проспекта Ленина

Молитвы заглушал звук работающей техники

Молитвы заглушал звук работающей техники

Где-то пришлось идти по песку

Где-то пришлось идти по песку

Людей сопровождали полицейские и машины ГИБДД

Людей сопровождали полицейские и машины ГИБДД

Выйдя на Полушкину рощу, православные пошли спокойнее

Выйдя на Полушкину рощу, православные пошли спокойнее

В Ярославле второй день перекрыт участок Тутаевского шоссе. Местные жители, застрявшие в пробках, недоумевали, что дорогу закрыли, а там ничего не происходит. Ярославский общественник отправился на место, чтобы посмотреть, что там творится.

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крестный ходремонт дорог

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    20 авг 2019 в 17:22

    А в зеленой униформе - поддержка небесных воинов?

    Гость
    20 авг 2019 в 17:18

    По Полушкиной Роще правая полоса была занята полностью. Места для проезда транспорта по правой полосе не было, и образовалась там очень не слабая пробка. Машины следом ехали за этими бездельниками с их черепашьей скоростью. Кому это надо??? Богу угодно создавать людям неудобства?

    гость
    20 авг 2019 в 15:28

    пеший ход бездельников....почему они не на работе?????