Крестный ход вдоль дорожных работ: как по Ярославлю несли икону Толгской Божией Матери

Сегодня через центр Ярославля и до Брагино по Полушкиной роще прошёл крестный ход со списком иконы Толгской Божией Матери. Несколько сотен человек от Казанского женского монастыря дошли до храма на Октябрьской площади. Помолились, перекусили и вышли на улицу Республиканскую, где сейчас кипят дорожные работы.



Крестный ход занял единственную полосу, оставленную рабочими для транспорта, и полностью парализовал движение авто от Октябрьской площади до ЦНТИ. Зато прошлись по свеженькому асфальту, правда, петь приходилось громче — молитвы заглушал звук работающей техники.

