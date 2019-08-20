На Стрелке презентовали памятник бездомной собаке. Но там его не поставят

— Идея, заложенная в проект, в том, что бездомные собаки могут стать ресурсом для общества, приносить ему пользу. Именно после позитивного опыта обучения и передачи бездомного беспородного щенка Трезора на службу началась активная работа по адаптации собак в приютах, которая осенью этого года охватит пять приютов области. Волонтерам тоже нужен позитивный пример, дающий вдохновение. Для нас это Трезор, — рассказала идейный вдохновитель проекта Светлана Лозко.

Однако скульптура в Ярославле не останется, её установят в Данилове. На Стрелке прошла лишь её презентация, и многим ярославцам идея понравилась.

— Многие предлагали: может, сделаем скульптуру собаке в Ярославле? Было бы отлично! Но, как вы понимаете, это непросто, и нужна поддержка, начиная от решения административных вопросов, привлечения финансирования, и заканчивая технической реализацией. Поэтому, кто знает, может, и в Ярославле поселится бронзовый пёс, — говорит Светлана Лозко.



Авторы скульптуры: Владимир Середа, Антон Иващенко и Гагик Алексанян.

