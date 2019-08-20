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Ремонт на Тутаевском шоссе

Движение по неперекрытому участку Тутаевского шоссе заблокируют православные

В мэрии Ярославля рассказали, когда это произойдёт

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Православные несут икону Толгской Божией матери

Фото: Александра Савельева

Сегодня в Ярославле стартовал православный крестный ход из центра города. Колонна людей с иконой Толгской Божией матери начала движение из центра. Они прошли по Волжской набережной и далее пойдут по улице Полушкина роща и Тутаевскому шоссе. Дойдут они как раз до места пекрекрытия автодороги, а затем свернут к Спасской церкви в Иваньково.

— В связи с этим будет затруднено движение транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети, — предупредили горожан сотрудники мэрии Ярославля. — Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе перекрытия Тутаевского шоссе и на его объездных путях пробок и заторов нет.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

    Гость
    20 авг 2019 в 12:19

    ночью бы и шли..опять показуха.

    Иван
    20 авг 2019 в 11:36

    Нет, ну честное слово! Сколько можно бродить по проезжей части! Это уже не смешно, это раздражает людей других конфессий, в т.ч не верующих.

    Гость
    20 авг 2019 в 11:28

    Вы вообще что ли там обалдели?!!