Движение по неперекрытому участку Тутаевского шоссе заблокируют православные

Сегодня в Ярославле стартовал православный крестный ход из центра города. Колонна людей с иконой Толгской Божией матери начала движение из центра. Они прошли по Волжской набережной и далее пойдут по улице Полушкина роща и Тутаевскому шоссе. Дойдут они как раз до места пекрекрытия автодороги, а затем свернут к Спасской церкви в Иваньково.



— В связи с этим будет затруднено движение транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети, — предупредили горожан сотрудники мэрии Ярославля. — Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.

