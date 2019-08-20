Движение по неперекрытому участку Тутаевского шоссе заблокируют православные

Православные несут икону Толгской Божией матери
Фото: Александра Савельева
Сегодня в Ярославле стартовал православный крестный ход из центра города. Колонна людей с иконой Толгской Божией матери начала движение из центра. Они прошли по Волжской набережной и далее пойдут по улице Полушкина роща и Тутаевскому шоссе. Дойдут они как раз до места пекрекрытия автодороги, а затем свернут к Спасской церкви в Иваньково.
— В связи с этим будет затруднено движение транспортных средств на отдельных участках улично-дорожной сети, — предупредили горожан сотрудники мэрии Ярославля. — Просим быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.
Сейчас, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в районе перекрытия Тутаевского шоссе и на его объездных путях пробок и заторов нет.