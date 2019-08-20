«Подрядчик ушёл в другое место»: в Рыбинске заплатили за ремонт двора, а его не сделали

— Ровно месяц назад приехала техника, все раскопали, убрали деревья, отковыряли старый асфальт. Поработали ровно четыре дня и пропали. Срок сдачи стоял на 1 сентября. Во дворе детский сад, пожилые люди, которым пройти через двор и не сломать ноги — та ещё задача, — написали обеспокоенные жильцы в группе «Подслушано в Рыбинске».

Во дворе домов по улице Карла Либкнехта в Рыбинске жители уже месяц не видели подрядчика. Люди обеспокоены: они сдавали деньги на благоустройство, а вместо него получили перекопанный двор .

Оказалось, что подрядчик просто уехал работать в другое место.

— Не позднее четверга работы во дворе возобновят, к концу месяца должны все доделать. У подрядчика несколько объектов, сейчас работает на другом в Рыбинске, — ответил руководитель проектного офиса губернаторской программы «Решаем вместе» Евгений Чуркин.

В целом все работы по благоустройству, которые идут по этой программе в этом году, должны быть окончены к 1 октября.

В Ярославской области нередко случаются казусы с ремонтом по губернаторской программе. Так, был случай, что благоустроили двор у дома, где даже нет канализации.

