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«Подрядчик ушёл в другое место»: в Рыбинске заплатили за ремонт двора, а его не сделали

Что теперь будет во дворе дома на улице Карла Либкнехта

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Прошёл месяц, как начались работы

Фото: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Во дворе домов по улице Карла Либкнехта в Рыбинске жители уже месяц не видели подрядчика. Люди обеспокоены: они сдавали деньги на благоустройство, а вместо него получили перекопанный двор

— Ровно месяц назад приехала техника, все раскопали, убрали деревья, отковыряли старый асфальт. Поработали ровно четыре дня и пропали. Срок сдачи стоял на 1 сентября. Во дворе детский сад, пожилые люди, которым пройти через двор и не сломать ноги — та ещё задача, — написали обеспокоенные жильцы в группе «Подслушано в Рыбинске».

Оказалось, что подрядчик просто уехал работать в другое место. 

— Не позднее четверга работы во дворе возобновят, к концу месяца должны все доделать. У подрядчика несколько объектов, сейчас работает на другом в Рыбинске, — ответил руководитель проектного офиса губернаторской программы «Решаем вместе» Евгений Чуркин. 

В целом все работы по благоустройству, которые идут по этой программе в этом году, должны быть окончены к 1 октября. 

В Ярославской области нередко случаются казусы с ремонтом по губернаторской программе. Так, был случай, что благоустроили двор у дома, где даже нет канализации

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    гость
    20 авг 2019 в 12:21

    Да у нас весь Ярославль такой. Ям нарыли, а работ нет. Ну и что, что заборчиками обнесли? Зачем было копать если ничего не делают и вообще возле них не появляются по полтора месяца? И копали б перед работой, сделали, что положено и зарыли, а так анекдот один. Это как люди к хирургу на стол лягут, он их вскроет, а операцию продолжит через месяц. Штрафовать надо за каждый лишний день, что яма бесхозная простаивает.