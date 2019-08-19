Несколько человек в больнице: в Рыбинске зафиксировали всплеск мышиной лихорадки

Поначалу инфекция схожа по симптомам с ОРВИ
Фото: Александра Савельева, Елена Филиппова
В Рыбинске вновь вспыхнула мышиная лихорадка. Только за пару дней в инфекционное отделение рыбинской больницы № 2 поступило больше десяти человек. И у всех тяжёлое состояние. Люди жалуются на одни и те же симптомы, которые появились после того, как они навели порядок на дачах.
— Люди обычно заражаются, когда подметают дачные домики, ворошат старое слежавшееся сено, убирают в подвале или кессоне, — рассказала журналисту «Рыбинских известий» Наталья Смирнова, заведующая инфекционным отделением больницы № 2. — В воздух поднимается пыль, а вместе с ней высохшие мышиные и крысиные экскременты — источник заразы. Можно заразиться, взяв инфицированную мышь в руки или съев пищу, по которой пробежал грызун.
— Да, эти больные лежат в инфекционных отделениях и в терапевтических. У нас сейчас 17 человек. Заболеваемость по области отслеживает Роспотребнадзор, — ответили в департаменте здравоохранения Ярославской области.
Заразиться может каждый. Достаточно съесть еду, по которой пробежал грызун. В одном из ларьков Ярославля прохожий сфотографировал мышь, грызущую пиццу прямо на прилавке. Пожалуй, после этого случая вы будете обходить ларек за километр.