Несколько человек в больнице: в Рыбинске зафиксировали всплеск мышиной лихорадки

В Рыбинске вновь вспыхнула мышиная лихорадка. Только за пару дней в инфекционное отделение рыбинской больницы № 2 поступило больше десяти человек. И у всех тяжёлое состояние. Люди жалуются на одни и те же симптомы, которые появились после того, как они навели порядок на дачах.



— Люди обычно заражаются, когда подметают дачные домики, ворошат старое слежавшееся сено, убирают в подвале или кессоне, — рассказала журналисту «Рыбинских известий» Наталья Смирнова, заведующая инфекционным отделением больницы № 2. — В воздух поднимается пыль, а вместе с ней высохшие мышиные и крысиные экскременты — источник заразы. Можно заразиться, взяв инфицированную мышь в руки или съев пищу, по которой пробежал грызун.

