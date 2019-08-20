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«Уборщица их шваброй гоняет»: летучие мыши заполонили дома ярославцев

Что делать, если встретили летучего зверя

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Такие малыши летают в Ростове Великом 

Фото: Михаил Лебедев / Vk.com 

Жители дома на Московском проспекте в Ярославле обнаружили в своём подъезде летучую мышь. Крупный зверёк повис под потолком. 

Оказалось, что это далеко не первый случай появления летучих мышей в Ярославской области. Житель Ростова Великого Михаил Медведев рассказал, что нередко они залетают на предприятие, где он работает.

— Частенько в корпуса попадают. Залетают, а потом никак не могут вылететь. Они безвредны, питаются мухами и прочими насекомыми, что поймают на лету, — рассказывает Михаил Медведев. — Уборщицы швабрами гоняют, конечно, картина забавная. 

Такую мышку нашли в доме на Московском проспекте

Такую мышку нашли в доме на Московском проспекте

Мы спросили у специалистов ярославского зоопарка, опасна ли ярославцам встреча с летучими мышами. 

— В нашем регионе встречаются следующие виды летучих мышей: кожанок двухцветный, кожанок северный. Обычно они обитают в деревнях, селах, близко к домашнему скоту. Все летучие мыши являются насекомоядными видами, питаются насекомыми — мухи, комары и тому подобные, — рассказал представитель ярославского зоопарка Никита Кобзев. — Опасность для человека они не представляют. Если вы увидели летучую мышь — ничего не нужно делать, в большинстве своем они краснокнижные редкие виды, и их нужно беречь. Если увидели летучую мышь на земле, то трогать её можно только в перчатках, как и любое другое животное, обитающее на улице. Важно! Если вы обнаружили летучую мышь в холодное время года (например осенью), то обязательно сообщите об этом сотрудникам зоопарка. В это время года отсутствуют объекты питания, и животные должны находиться в спячке, в противном случае может возникнуть угроза их жизни.

Как и любое дикое животное, мыши могут оказаться переносчиками бешенства. История мужчины, которого укусила летучая мышь.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    20 авг 2019 в 14:24

    Очередной очень "компетентный знаток" рукокрылых известного "храма науки" - Ярославского зоопарка. Читаешь такие разъяснения и думаешь, где берут там таких специалистов, какое у них образование и какими научными источниками они пользуются? Настоятельно советую "териологу" Кобзеву почитать известную монографию В.А. Зайцева Позвоночные животные северо-востока Центрального региона России (виды фауны, численность и её изменения); Москва, 2006., стр. 257 - 260. Там приводятся совершенно другие данные и состав рукокрылых указан значительно шире.