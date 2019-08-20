«Уборщица их шваброй гоняет»: летучие мыши заполонили дома ярославцев

— Частенько в корпуса попадают. Залетают, а потом никак не могут вылететь. Они безвредны, питаются мухами и прочими насекомыми, что поймают на лету, — рассказывает Михаил Медведев. — Уборщицы швабрами гоняют, конечно, картина забавная.

Оказалось, что это далеко не первый случай появления летучих мышей в Ярославской области. Житель Ростова Великого Михаил Медведев рассказал, что нередко они залетают на предприятие, где он работает.

Мы спросили у специалистов ярославского зоопарка, опасна ли ярославцам встреча с летучими мышами.



— В нашем регионе встречаются следующие виды летучих мышей: кожанок двухцветный, кожанок северный. Обычно они обитают в деревнях, селах, близко к домашнему скоту. Все летучие мыши являются насекомоядными видами, питаются насекомыми — мухи, комары и тому подобные, — рассказал представитель ярославского зоопарка Никита Кобзев. — Опасность для человека они не представляют. Если вы увидели летучую мышь — ничего не нужно делать, в большинстве своем они краснокнижные редкие виды, и их нужно беречь. Если увидели летучую мышь на земле, то трогать её можно только в перчатках, как и любое другое животное, обитающее на улице. Важно! Если вы обнаружили летучую мышь в холодное время года (например осенью), то обязательно сообщите об этом сотрудникам зоопарка. В это время года отсутствуют объекты питания, и животные должны находиться в спячке, в противном случае может возникнуть угроза их жизни.

Как и любое дикое животное, мыши могут оказаться переносчиками бешенства. История мужчины, которого укусила летучая мышь.