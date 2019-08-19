Директор областного департамента открестился от ответа за застройку Павловской рощи

В минувшие выходные активисты засекли работы на стройплощадке в Павловской роще в Дзержинском районе — там, где в настоящее время застройщику не продлили разрешение на возведение жилых домов. — Несмотря на то, что департамент строительства Ярославской области не продлил ООО «Золотое Кольцо» разрешение на строительство рядом с Павловской рощей, стройка идёт полным ходом, — опубликовала фото со стройплощадки активистка Елена Богданова.

Общественница попросила ответить директора департамента строительства Ярославской области Виктора Жучкова за происходящее, от чего последний открестился.

— Уважаемые коллеги, департамент строительства, согласно законодательству, не обладает полномочиями по контролю за проведением работ на строящихся объектах. В случае, если объект строится без разрешения, — это самовольная постройка, — ответил Виктор Жучков и отправил людей изучать Градостроительный кодекс. — Департамент уполномочен на выдачу разрешительной документации. Контроль за процессом строительства осуществляет государственный строительный надзор, который также работает с подобными случаями.



Уже построенные рядом с парком многоэтажки видны из разных его уголков Фото: Александра Савельева

Где можно строить, а где нет Мы разобрались в ситуации ещё в прошлый раз, когда выяснилось, что сейчас разрешения на работы в Павловской роще нет. А всего во владении застройщика три участка, по двум из которых прошли границы охранной зоны парка. По изменённым правилам застройщик должен пройти экспертизу в департаменте охраны окружающей среды со своим проектом стройки, затрагивающим охраняемый природный объект. Но он его до сих пор не прошёл. Но и сейчас компания тоже ничего не нарушила.

Стройплощадка уже затрагивает зону охраняемой рощи Фото: Александра Савельева

— Никаких заявок в департамент от застройщика не поступало. Строительство ведется вне зоны особо охраняемой природной территории, поэтому части компетенций департамента на данном объекте нарушений нет, — прокомментировала пресс-секретарь департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Татьяна Суслова. — Однако департамент пристально следит за этим объектом и соблюдением требований природоохранного законодательства.

По двум участкам, через которые прошла охранная зона парка, разбиралась прокуратура. Выяснилось, что на них вообще не имели права давать разрешение на застройку. Но несколько лет назад мэрия и муниципалитет Ярославля внесли такие поправки в правила благоустройства и генплан, которые разрешили строить на землях Павловского парка. Подобные изменения обычно обсуждаются и на публичных слушаниях. Это оказалось нарушением федерального законодательства, о чём уже не первый год говорят защитники городской среды.