«Было хорошо, пока ироды не приехали!»: в Ярославле на глазах у жителей снесли детскую площадку

Пока горки сносили, рядом на качелях играли дети
Фото: Ярославль LIVE / Vk.com
В Ярославле снос детской площадки во дворе домов Заволжского района превратился в скандал. После того как жительница соседнего дома сняла видео сноса городка, происходящим заинтересовался уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.
— Такой хороший городок был, а. Его даже ремонтировать не надо было. Его даже покрасили, всё хорошо было, пока эти ироды не приехали, — говорит автор видео.
— Сломали! — слышен детский голосок на видео, малыш поддакивает маме.
Пока девушка снимала снос площадки, рядом на качелях сидели дети.
— По факту нарушения порядка демонтажа детского городка уполномоченным по правам ребенка в Ярославской области направлено письмо в адрес мэра Ярославля, — ответили в аппарате детского омбудсмена. — Действующими нормативными актами демонтаж игрового оборудования предусмотрен как крайняя мера при невозможности ремонта оборудования. Демонтаж может осуществляться только на основании акта эксплуатанта (владельца) проведенного осмотра и заключения о невозможности проведения ремонтных работ игрового оборудования.
Недавно от городской администрации устроили большую инспекцию по детским площадкам, назвав список городков, в которых детям опасно играть. А в последнее время случаи травмирования детей на площадках не редкость. В июне мальчику прищемило ногу качелями. А в мае с оборвавшихся качелей упала девочка — ребенок был в тяжелом состоянии.