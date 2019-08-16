«Было хорошо, пока ироды не приехали!»: в Ярославле на глазах у жителей снесли детскую площадку

В Ярославле снос детской площадки во дворе домов Заволжского района превратился в скандал. После того как жительница соседнего дома сняла видео сноса городка, происходящим заинтересовался уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

— Такой хороший городок был, а. Его даже ремонтировать не надо было. Его даже покрасили, всё хорошо было, пока эти ироды не приехали, — говорит автор видео.

— Сломали! — слышен детский голосок на видео, малыш поддакивает маме.

Пока девушка снимала снос площадки, рядом на качелях сидели дети.