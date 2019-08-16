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Недвижимость

На месте троллейбусного депо на Горвалу построят две высотки

Само депо № 1 в Ярославле продают

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Оптимизация транспорта в Ярославле продолжается

Фото: Александра Савельева

В Ярославле оптимизируют городской электрический транспорт: отдают троллейбусное депо № 1 на улице Городской вал под застройку. 

В мэрии города это назвали инвестиционным соглашением, которое подписали между администрацией города, Яргорэлектротрансом и строительной компанией, название которой не сообщают. Проект представляют как социально-ориентированный, ведь на месте территории депо хотят построить два жилых дома на 7 и 11 этажей. Также по этому соглашению разработают проект школы на 500 мест, но, если про жилую застройку даты и сроки ввода домов уже определены, то для школы нет даже места. 

— В рамках соглашения будет построено более полутора тысяч квадратных метров жилья, модернизировано транспортное предприятие «ЯрГЭТ» и разработан проект школы на 500 мест, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Предполагается, что застройщик инвестирует в Яргорэлектротранс, за счёт чего предприятие купит новую тяговую подстанцию взамен той, что находится на территории депо № 1, и закупит новые троллейбусы.

― Такой социально ориентированный проект реализуется в Ярославле впервые. Благодаря ему мы сможем построить жильё, которое в том числе будет предоставлено и тем, кто стоит в очереди на переселение из аварийных зданий, многодетным семьям, малоимущим гражданам. Кроме того, мы сможем вдохнуть вторую жизнь в предприятие Яргорэлектротранс, решив его накопившиеся проблемы, ― рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

Само же депо переедет в трамвайное на Ленинградском проспекте — троллейбусы будут начинать маршруты оттуда. Первоначально власти хотели переместить его и вовсе на Московский проспект в депо № 2, но это грозило городу транспортным коллапсом, считают все бывшие руководители Яргорэлектротранса.

Новые многоэтажки планируют построить быстро — в 2021 и в 2022 годах намечены сроки сдачи домов с подземной парковкой. Именно в этих домах должны будут получить квартиры ярославцы, стоящие в очереди на жильё. 

Идею отдать это место под жилую застройку, а не строительство школы депутат областной думы Валерий Байло считает недальновидной. 

— В Ярославле острейшая нехватка свободных мест в школах центральных районов, один из возможных вариантов — строительство школы на месте депо, — считает депутат облдумы Валерий Байло. — Могут, конечно, и продать под строительство жилья, но это самый неправильный вариант, — рассказывал ранее в интервью 76.RU депутат. 

Ранее работники Яргортранса публиковали открытое письмо властям, моля не оптимизировать предприятие подобным образом. 

Другой депутат облдумы Роман Фомичёв недавно высказал мысль о реновации старых пространств, говоря, что хорошая стройка в центре лучше, чем микрорайон на окраине. 

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    Ярославец
    16 авг 2019 в 16:19

    Самое смешное это про планируемую школу и квартиры для очередников.А я то думаю что это мэрские все части тела себе исхлопали-так хотели этот кусок земли из-под города вытащить.А теперь понял-это они об очередниках-голодранцах так переживают.Соберут всех нуждающихся и заселят на улице Свободы.Прямо эта картина перед глазами.Не в конец Брагина или Заволги,а на Свободу!А говорят Волкову наплевать на простых людей.А оно вон как на самом деле.

    Весельчак У
    16 авг 2019 в 15:53

    Ахахаха, ну кто бы сомневался))) а то школа, пфуххаа))) ну а второй прикол, что давать будут очередникам))) не, ну пожалейте мой животик, а то от смеха лопну))) прекратите уже)))

    гость
    16 авг 2019 в 16:22

    Так нагло и беспардонно ЕР ещё не издевалась над людьми - тот кто проголосует за Ер на выборах - лох по жизни