На месте троллейбусного депо на Горвалу построят две высотки

В мэрии города это назвали инвестиционным соглашением, которое подписали между администрацией города, Яргорэлектротрансом и строительной компанией, название которой не сообщают. Проект представляют как социально-ориентированный, ведь на месте территории депо хотят построить два жилых дома на 7 и 11 этажей. Также по этому соглашению разработают проект школы на 500 мест, но, если про жилую застройку даты и сроки ввода домов уже определены, то для школы нет даже места.

— В рамках соглашения будет построено более полутора тысяч квадратных метров жилья, модернизировано транспортное предприятие «ЯрГЭТ» и разработан проект школы на 500 мест, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Предполагается, что застройщик инвестирует в Яргорэлектротранс, за счёт чего предприятие купит новую тяговую подстанцию взамен той, что находится на территории депо № 1, и закупит новые троллейбусы.

― Такой социально ориентированный проект реализуется в Ярославле впервые. Благодаря ему мы сможем построить жильё, которое в том числе будет предоставлено и тем, кто стоит в очереди на переселение из аварийных зданий, многодетным семьям, малоимущим гражданам. Кроме того, мы сможем вдохнуть вторую жизнь в предприятие Яргорэлектротранс, решив его накопившиеся проблемы, ― рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

Само же депо переедет в трамвайное на Ленинградском проспекте — троллейбусы будут начинать маршруты оттуда. Первоначально власти хотели переместить его и вовсе на Московский проспект в депо № 2, но это грозило городу транспортным коллапсом, считают все бывшие руководители Яргорэлектротранса.