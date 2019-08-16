На месте троллейбусного депо на Горвалу построят две высотки

Оптимизация транспорта в Ярославле продолжается
Фото: Александра Савельева
В Ярославле оптимизируют городской электрический транспорт: отдают троллейбусное депо № 1 на улице Городской вал под застройку.
В мэрии города это назвали инвестиционным соглашением, которое подписали между администрацией города, Яргорэлектротрансом и строительной компанией, название которой не сообщают. Проект представляют как социально-ориентированный, ведь на месте территории депо хотят построить два жилых дома на 7 и 11 этажей. Также по этому соглашению разработают проект школы на 500 мест, но, если про жилую застройку даты и сроки ввода домов уже определены, то для школы нет даже места.
— В рамках соглашения будет построено более полутора тысяч квадратных метров жилья, модернизировано транспортное предприятие «ЯрГЭТ» и разработан проект школы на 500 мест, — сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.
Предполагается, что застройщик инвестирует в Яргорэлектротранс, за счёт чего предприятие купит новую тяговую подстанцию взамен той, что находится на территории депо № 1, и закупит новые троллейбусы.
― Такой социально ориентированный проект реализуется в Ярославле впервые. Благодаря ему мы сможем построить жильё, которое в том числе будет предоставлено и тем, кто стоит в очереди на переселение из аварийных зданий, многодетным семьям, малоимущим гражданам. Кроме того, мы сможем вдохнуть вторую жизнь в предприятие Яргорэлектротранс, решив его накопившиеся проблемы, ― рассказал заместитель мэра Ярославля по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.
Само же депо переедет в трамвайное на Ленинградском проспекте — троллейбусы будут начинать маршруты оттуда. Первоначально власти хотели переместить его и вовсе на Московский проспект в депо № 2, но это грозило городу транспортным коллапсом, считают все бывшие руководители Яргорэлектротранса.
Новые многоэтажки планируют построить быстро — в 2021 и в 2022 годах намечены сроки сдачи домов с подземной парковкой. Именно в этих домах должны будут получить квартиры ярославцы, стоящие в очереди на жильё.
Идею отдать это место под жилую застройку, а не строительство школы депутат областной думы Валерий Байло считает недальновидной.
— В Ярославле острейшая нехватка свободных мест в школах центральных районов, один из возможных вариантов — строительство школы на месте депо, — считает депутат облдумы Валерий Байло. — Могут, конечно, и продать под строительство жилья, но это самый неправильный вариант, — рассказывал ранее в интервью 76.RU депутат.
Ранее работники Яргортранса публиковали открытое письмо властям, моля не оптимизировать предприятие подобным образом.
Другой депутат облдумы Роман Фомичёв недавно высказал мысль о реновации старых пространств, говоря, что хорошая стройка в центре лучше, чем микрорайон на окраине.