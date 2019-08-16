Берёзовую рощу в Рыбинске, где хотели поставить часовню, всё же застроят: что там появится

В Рыбинске продолжаются споры вокруг застройки берёзовой рощи на улице Расторгуева. Напомним, всё началось с того, что местная церковь хотела построить здесь часовню , но после протестов жителей от проекта отказались. Тем не менее в кадастровой карте микрорайона Веретье роща уже поделена на несколько участков под строительство, а спецтехника выкопала котлован под фундамент . Директор департамента недвижимости администрации Рыбинска Наталия Поткина официально заявила — вместо религиозного объекта там построят дома для многодетных семей.

— Надо учесть, что два участка, о которых идет речь, безвозмездно выделены многодетным семьям, — объясняет Наталия Поткина. — Обе семьи находятся на учете как многодетные, и по закону Ярославской области от 8 апреля 2015 года мы обязаны им предоставить землю для строительства жилья. Мы часто сталкиваемся с тем, что многодетные продают доставшуюся бесплатно землю, а тут люди решили реально построить себе жилье.



На одном участке строительство уже началось, и отменить решение о выделении участков под индивидуальное жилищное строительство невозможно. По словам Наталии Поткиной, потеря десятка деревьев не нанесёт существенного ущерба зеленой зоне.



— Если жители хотят, чтобы здесь была зеленая зона, предлагаю им собраться и не митинговать, а провести субботник, убрать многолетний мусор, скопившийся среди берез, вырубить сорные кусты, — говорит глава Рыбинска Денис Добряков. — К жителям могут присоединиться и депутаты — это станет их реальным, а не агитационным вкладом. А мы со своей стороны поможем — организуем вывоз собранного мусора.

