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В Ярославской области птицефабрику оштрафовали за куриный помёт

Руководителя предприятия оштрафовали

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Куриный помёт с грунтовыми водами стекал прямо в реку

Фото: Александра Савельева

Тутаевская птицефабрика загрязняла реку Ковадь куриным помётом. В 2018 году «Птицефабрика "Романовская"» сбрасывала отходы жизнедеятельности птиц в то место, откуда все поверхностные и грунтовые воды стекали в водоём. Птицефабрика не смогла предоставить документы, что помёт безопасен для окружающей среды.

— Руководитель предприятия был оштрафован на 30 тысяч рублей. Все нарушения устранены, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

- Помёт в реку не поступал. В 2019 году попадания помёта в воду не было, - рассказал руководитель предприятия.

Напомним, что настоящий скандал разгорелся вокруг озера Неро. После того как выяснилось, что в озеро текут фекалии, туда выехала целая комиссия.

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ТЕГИ

загрязнение природы

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