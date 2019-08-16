В Ярославской области птицефабрику оштрафовали за куриный помёт

Тутаевская птицефабрика загрязняла реку Ковадь куриным помётом. В 2018 году «Птицефабрика "Романовская"» сбрасывала отходы жизнедеятельности птиц в то место, откуда все поверхностные и грунтовые воды стекали в водоём. Птицефабрика не смогла предоставить документы, что помёт безопасен для окружающей среды.

— Руководитель предприятия был оштрафован на 30 тысяч рублей. Все нарушения устранены, — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

- Помёт в реку не поступал. В 2019 году попадания помёта в воду не было, - рассказал руководитель предприятия.