16 августа пятница
СЕЙЧАС +19°С
usd 65.89
eur 73.45

Темы

СЕЙЧАС +19°С
usd 65.89
eur 73.45

Все новости

Все новости
Город

«Начните с себя»: реакция соцсетей на колонку собаковода, уставшей от претензий

Ярославцы о больших собаках без поводка и человеческом отношении

Поделиться

1 480
13 Обсудить

Вас пугают собаки без ошейника?

Фото: Александра Савельева

Бурную реакцию в соцсетях вызвала колонка собаковода из Ярославля. Анне Чировой надоело выслушивать грубые замечания от прохожих. Поэтому она составила краткую инструкцию, как правильно просить собаководов держать питомцев на поводке. Но с её мнением согласны далеко не все. Мы публикуем самые яркие высказывания.

Те, кто поддерживает Анну

— Прежде чем упрекать собачников, посмотрите на себя. Правильно всё написано, люди сами гадят больше. Посмотрите вокруг: сколько мусора валяется, сколько окурков брошено. А чем собака хуже человека, который идёт и курит рядом с детьми, плюёт? Создайте нормальные условия для выгула собак, — написал читатель Сергей на сайте.

— Людям необходимо научиться уважать друг друга, не навязывать свои стереотипы. Кто-то любит животных, кто-то не любит детей. Если вы хотите, чтобы всё было по-вашему, то реально надо лететь на другую планету. А обратиться к собаководу с просьбой взять собаку на поводок — это в первую очередь уважение к себе. А с таким хамским отношением со стороны окружающих люди и становятся мизантропами, — написала в нашей группе во «ВКонтакте» Ирина Желанова.

— Просто прежде, чем учить собаководов, начните с себя, своих детей, мужей. Например: не курить, где есть люди, не все любят это нюхать, не материться, не всем приятно, не мусорить, Вам и самим в этом жить. Этот список огромный. Начните с этого сначала. Начните с себя, а не с других, — высказалась Наталья Тихонцева.

Те, кто против Анны

— Если некоторые хозяева не понимают, что их собака без поводка может наброситься на собаку, которая идет на поводке рядом с хозяином, приходится только хамить таким. А я вообще как вижу собаку большую, у меня панический страх начинается, — написала гостья в комментариях на сайте.

— Существуют определенные правила содержания и выгула животных, которыми подавляющее большинство собачников демонстративно пренебрегает. И люди еще их упрашивать должны соблюдать эти правила? — написала Ольга Королева.

— Так будьте сами вежливы, выгуливайте по правилам, убирайте фекалии за своими питомцами, и замечаний не будет. С себя начинать надо, а не выпрашивать благосклонности у окружающих людей, которым вы наносите дискомфорт, — написала Илона Николаевна в группе в Facebook.

Ответ собаководов

— Я владелец собаки (не собаковод). Порода крупная — лабрадор. Хотя пёс добрейшей души, но среднего человека в порыве высказать любовь валит на землю. И я всегда выгуливаю на поводке. А также сам делаю замечания по поводу выгула без поводка. Всё зависит от внутренней культуры людей. Если сам себе позволяешь, то никто не вразумит. Кроме карательных акций от полиции, но таковых не будет по причине нежелания оной полиции работать, — заявил читатель Константин на нашем сайте.

— Мне вчера из соседней деревни предъявили за собаку без намордника. У меня ни один пёс не укусит даже кошку, но собака большая, людей понять можно и нужно. Если не намордник, то короткий поводок строго обязательно. Хотя бы для спокойствия окружающих, — написал депутат Дмитрий Соколов.

Точно так же в соцсетях разгорелся спор на тему Дня города. Когда стоит праздновать юбилей Ярославля в следующем году и стоит ли? Читайте, что думают ярославцы. А также мнение главного редактора 76.ru, что не так с главным городским праздником.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

собаки

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (13)

    Гость 13458965328
    16 авг 2019 в 10:40

    Почитал комментарии той и этой статьи и захотел завести собаку и поменьше общаться с людьми. Столько ненависти и желчи друг к другу, сколько людей не удовлетворены своей жизнь, столько не уверенных в себе. Не зная друг друга, вы в комментариях готовы убить друг друга. Не кто не готов быть просто вежливим для себя, для своего удовлетворения, для поднятия своей самооценки не для окружающих а для себя. Не надо начинать делать мир лучше с себя, надо начинать его делать лучше для себя. Обычно самцы зверей и птиц распушают перья, прыгают, рычат что бы показаться сильнее, вам то люди это зачем? Меряетесь у кого петрушка больше, угражаете друг другу. Смешно. 95 процентов из все написавших не смогут бычка ради пропитания сами заколоть а друг друга уничтожить из за собаки могут. Научитесь уважать друг друга и может тогда мир станет не такой засраный. Все хороши у одних собаки гадят, другие сами гадят а у третьих и собаки и сами гадят, итог все загажено!

    Гость
    16 авг 2019 в 09:14

    Лично я в защиту собак и ответственных собаководов. Ключевое слово ответственных. Но как бы там ни было, собака не виновата, что её плохо воспитали. Скажу за себя: Много лет являюсь любителем собак в частности и животных вообще. Был ротвейлер ( умер от старости) Сейчас кавказская овчарка (кобель) Злые эти собаки-безусловно злые, и в какой-то мере опасные. Кавказец вообще чужих не воспринимает впринципе. Но 99% проблем при содержании таких собак только из-за не адекватных хозяев. По прошествии многих лет общения с собаками точно могу сказать-собака это продолжение хозяина. Заводить и содержать можно любую собаку, просто нужно понимать меру ответственности и от этого правильно воспитать своего питомца. Можно прекрасно обойтись и без кинологов, коих развелось последнее время масса. Большинство из которых не понимают нюансы той или иной породы. К чему все это? СОБАКА НЕ ВИНОВАТА! Меры воздействия нужно применять к хозяину. Ну а ругаться-это в крови у человека.

    горожанин
    16 авг 2019 в 09:17

    Ну начал я с себя,бросил курить уже 2 года как.Восстановилось обоняние,и я ахнул от новых ощущений!!! В тесном автобусе неописуемые утренние запахи,амбре перепившего ночью алкаша,курильщика дешёвых сигарет,потных работяг,тёток с дешевыми духами,режущими глаза,кашель больных,и далее по списку.Разве они начнут тоже с себя?