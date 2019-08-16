«Начните с себя»: реакция соцсетей на колонку собаковода, уставшей от претензий

Бурную реакцию в соцсетях вызвала колонка собаковода из Ярославля. Анне Чировой надоело выслушивать грубые замечания от прохожих. Поэтому она составила краткую инструкцию, как правильно просить собаководов держать питомцев на поводке. Но с её мнением согласны далеко не все. Мы публикуем самые яркие высказывания.

Те, кто поддерживает Анну

— Прежде чем упрекать собачников, посмотрите на себя. Правильно всё написано, люди сами гадят больше. Посмотрите вокруг: сколько мусора валяется, сколько окурков брошено. А чем собака хуже человека, который идёт и курит рядом с детьми, плюёт? Создайте нормальные условия для выгула собак, — написал читатель Сергей на сайте.



— Людям необходимо научиться уважать друг друга, не навязывать свои стереотипы. Кто-то любит животных, кто-то не любит детей. Если вы хотите, чтобы всё было по-вашему, то реально надо лететь на другую планету. А обратиться к собаководу с просьбой взять собаку на поводок — это в первую очередь уважение к себе. А с таким хамским отношением со стороны окружающих люди и становятся мизантропами, — написала в нашей группе во «ВКонтакте» Ирина Желанова.

— Просто прежде, чем учить собаководов, начните с себя, своих детей, мужей. Например: не курить, где есть люди, не все любят это нюхать, не материться, не всем приятно, не мусорить, Вам и самим в этом жить. Этот список огромный. Начните с этого сначала. Начните с себя, а не с других, — высказалась Наталья Тихонцева.

Те, кто против Анны

— Если некоторые хозяева не понимают, что их собака без поводка может наброситься на собаку, которая идет на поводке рядом с хозяином, приходится только хамить таким. А я вообще как вижу собаку большую, у меня панический страх начинается, — написала гостья в комментариях на сайте.



— Существуют определенные правила содержания и выгула животных, которыми подавляющее большинство собачников демонстративно пренебрегает. И люди еще их упрашивать должны соблюдать эти правила? — написала Ольга Королева.

— Так будьте сами вежливы, выгуливайте по правилам, убирайте фекалии за своими питомцами, и замечаний не будет. С себя начинать надо, а не выпрашивать благосклонности у окружающих людей, которым вы наносите дискомфорт, — написала Илона Николаевна в группе в Facebook.

Ответ собаководов

— Я владелец собаки (не собаковод). Порода крупная — лабрадор. Хотя пёс добрейшей души, но среднего человека в порыве высказать любовь валит на землю. И я всегда выгуливаю на поводке. А также сам делаю замечания по поводу выгула без поводка. Всё зависит от внутренней культуры людей. Если сам себе позволяешь, то никто не вразумит. Кроме карательных акций от полиции, но таковых не будет по причине нежелания оной полиции работать, — заявил читатель Константин на нашем сайте.

— Мне вчера из соседней деревни предъявили за собаку без намордника. У меня ни один пёс не укусит даже кошку, но собака большая, людей понять можно и нужно. Если не намордник, то короткий поводок строго обязательно. Хотя бы для спокойствия окружающих, — написал депутат Дмитрий Соколов.

