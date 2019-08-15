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Ольга Прохорова

главный редактор
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Ольга Прохорова

главный редактор

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«День города с плесенью»: колонка главреда 76.RU о том, что не так с главным городским праздником

И почему всё-таки не стоит полностью отказываться от гуляний в день 1010-летия Ярославля

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С чего начинается праздник

Фото: Елена Вахрушева

В Ярославле власти задумались — а не перенести ли День города с мая на другое время? Ярославцы бросились спорить — когда лучше отмечать и нужно ли это вообще. Мнения очень разные! Своё мнение высказала и главный редактор портала 76.RU Ольга Прохорова.

День города — это адок. Начиная с омерзительных коричневых палаток, где, кажется, вместе с поделками бонусом продают тоску 90-х, и заканчивая бешеной музыкой, под которую из года в год яростно пляшут коллективы районных ДК. Нет в этом никакого веселья — тоска и пошлятина. И какое-то слишком «детское» понимание праздника. Поделки, самодеятельность, полиэтиленовые шары. Нам всем что, 5 лет что ли? Как на любом детском празднике, взрослые скучают. И по мне, так тут вопрос не в переносе даты, а в содержании праздника. Можно же веселиться взаправду, от души? Расстаться с неестественно бодрыми и крикливыми песнями из динамиков, оставить в покое детей из ДК, выпустить ремесленников из палаточного заточения. Закатить музыкальный фестиваль — с настоящими, живыми музыкантами (под них пусть дети и пляшут, а?), с вкусной и красивой едой. С вкусной и красивой выпивкой (да, можно, я считаю). Кто до ЗОЖа сам не свой — уличный спорт, забеги. Все это, разумеется, вопрос вкуса. Но я считаю, что перемены востребованы. У нас есть «Пир на Волге» — отличная тусовка. Вкусно, красиво, весело. Судя по тому, как набирается «Рокнмоб», в городе есть музыканты, готовые играть вживую. Я видела марафон от Сбербанка — люди стояли в очереди за номерами. Когда-то была в парке Тысячелетия на фестивале скейтеров — там тоже были зрители. То есть по отдельности все эти форматы находят отклик. И вполне логично было бы объединить их в один большой легкий праздник, избавившись от привычной праздничной плесени. Мы, конечно, древний город, я помню. Но устремленный же в будущее. Пора бы свои стремления уже как-то реализовывать.

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    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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    День города 2019

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      КОММЕНТАРИИ (5)

      Пушкин
      15 авг 2019 в 17:51

      Так государство всё фальшивое как и власть. Народ давно стал стадом нищибродов. Унылое зрелище страна под названием Россия. Пока у власти стоят коррупционеры и бездари из совка улучшений в стране не будет.

      Гость
      15 авг 2019 в 17:24

      Припоминается, что в 90-е кроме Дня города был еще такой праздник-двойник День пива)
      Современный праздник Пир на Волге, радующий только обеспеченных, а остальных (коих сейчас немало) возможно раздражающий, тоже далек от Венецианского карнавала и фестивалей фейерверков...

      Гость
      15 авг 2019 в 17:55

      Ольга не нравится не ходи!,,бухай,, на своем пире,а мнение при себе оставь!так и чувствуется что тут 5лет тебе!малолетские взгляды!я за отдых а не за быдло!да и многим жителям это традитция а не как не очередная пьянка где можно и нужно выпить с уточнением в данной статье