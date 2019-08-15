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«Запах ужасный!»: в Ярославской области в озеро Неро слили фекалии

На место уже выехала проверка

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Все отходы сливаются в озеро

Фото: Подслушано Ростов Великий / Vk.com

В Ростове Великом неизвестные слили в озеро Неро отходы. Об этом жители Ростова написали в соцсетях.

— С самого утра в озеро Неро сливаются фекалии на улице Московской. Внизу у озера канализационная насосная станция, оттуда сливается всё в озеро. Когда задали вопрос работнику, зачем он это делает, его ответ был: «Мне сказали начальники сливать, я и сливаю». Запах там ужасный! — возмущается житель Ростова, который в подтверждение своих слов выложил фото и видео.

Как сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования по факту несанкционированного сброса неочищенных вод в озеро Неро проводится проверка.

Запах, по словам жителей Ростова, стоит ужасный

Запах, по словам жителей Ростова, стоит ужасный

— В данный момент инспекторский состав департамента вместе с лабораторией выехал на место. Эксперты установят точные данные о характере слива. Будет выявлен его источник, следовательно, нарушитель водоохранного законодательства. Помимо обследования, специалистами лаборатории будут взяты анализы воды из водоема и стоков, — пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

За это нарушителю грозит штраф: физическим лицам до двух тысяч рублей, должностным — до 80 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.

ТЕКСТ

ТЕГИ

озеро Неро

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    гость
    15 авг 2019 в 16:12

    Проверка покажет что "пьяный" рабочий по своей инициативе слил канализацию в озеро - начальство отмажется (письменного распоряжения ведь нет) рабочего - в крайнем случае уволят и все ни при делах

    Гость
    15 авг 2019 в 16:06

    Проверка покажет, что воду настолько чистая и полезная, что ее можно пить прямо из озера.