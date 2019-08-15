«Запах ужасный!»: в Ярославской области в озеро Неро слили фекалии

— С самого утра в озеро Неро сливаются фекалии на улице Московской. Внизу у озера канализационная насосная станция, оттуда сливается всё в озеро. Когда задали вопрос работнику, зачем он это делает, его ответ был: «Мне сказали начальники сливать, я и сливаю». Запах там ужасный! — возмущается житель Ростова, который в подтверждение своих слов выложил фото и видео.

В Ростове Великом неизвестные слили в озеро Неро отходы. Об этом жители Ростова написали в соцсетях.

Как сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования по факту несанкционированного сброса неочищенных вод в озеро Неро проводится проверка.

— В данный момент инспекторский состав департамента вместе с лабораторией выехал на место. Эксперты установят точные данные о характере слива. Будет выявлен его источник, следовательно, нарушитель водоохранного законодательства. Помимо обследования, специалистами лаборатории будут взяты анализы воды из водоема и стоков, — пояснил директор регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Дмитрий Пеньков.

За это нарушителю грозит штраф: физическим лицам до двух тысяч рублей, должностным — до 80 тысяч рублей, юридическим — до 300 тысяч рублей.