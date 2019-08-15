Чиновники 20 лет обещали учителю квартиру, а теперь направляют в дом ветеранов

В Мышкине городские власти 20 лет обещали местному учителю квартиру, а в итоге выгнали на улицу. Мы уже писали об этой грустной истории . Случилась она с 65-летним Сергеем Куровым . В 1998 году мужчина переехал жить из посёлка Некрасовского в Мышкин. Чиновники заманили, пообещав квартиру, если Сергей Васильевич будет вести в городе кружок резьбы по дереву. Свои обязанности пенсионер выполнил. Даже музей открыл, в который постоянно заезжали туристы. А вот администрация, у которой за 20 лет сменилось несколько глав, обещание не сдержала. И подала на Сергея Васильевича в суд. 10 июля мужчина официально стал бомжом. Сейчас пенсионеру приходится снимать квартиру.

На попавшего в беду Сергея Курова обратили внимание простые люди. Друзья Сергея Васильевича открыли сбор средств (хоть он и не хотел), чтобы купить ему новый дом.



Сергей Васильевич по-прежнему пытается добиться справедливости. Пенсионер дважды обращался в партию «Справедливая Россия», но ответов пока не получал. Не получал ответов и от губернатора Ярославля Дмитрия Миронова, которому Сергей Куров неоднократно писал письма.



— Все мои обращения к губернатору отписками спустились вниз, и теперь я получу ответ из районной прокуратуры, на которую жаловался. Если раньше по письму приезжала комиссия из вышестоящей организации, теперь на кого жалуешься, от того и получишь ответ.



Пару дней назад с официальной страницы местной администрации в социальной сети «ВКонтакте» Сергею Курову написали:



— Уважаемый Сергей Васильевич! Администрация Мышкинского муниципального района в очередной раз предлагает Вам обратиться в отдел ЖКХ с заявлением о предоставлении жилья в доме ветеранов. Там созданы комфортные условия для проживания, имеется медицинский кабинет, рядом расположен магазин, больница, сосновый бор.

