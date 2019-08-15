Сидела в болоте: ярославские волонтёры спасли заблудившуюся в лесу бабушку

Эта история трогает до глубины души. Волонтёры поискового отряда «Лизы Алерт» рассказали, как искали заблудившуюся в лесу Рыбинского района 71-летнюю бабушку. В субботу, 10 августа, Александра Аполосовна ушла в лес с телефоном и заблудилась. Уже вечером бабушка позвонила родным. Они сразу же бросились искать её по тёмному лесу. Было очень холодно, и шёл дождь, поэтому для поисковиков-спасателей счёт шёл на часы. О пропаже им сообщили в воскресенье утром.

К тому моменту, как приехали волонтёры, бабушкин телефон был недоступен — села батарейка. Последний раз она выходила на связь в 05:30. Сказала, что сидит в болоте и не может идти, так как опухли ноги. В какой именно лес ушла пенсионерка — волонтёры догадывались со слов пропавшей, родных и полиции. Помог картограф, который нашёл предполагаемое болото.



К поискам приступили в воскресенье в 12:00. Вызвалось семь добровольцев «Лизы Алерт». Вместе с сотрудниками полиции они, разделившись на группы, до вечера прочёсывали лес.

— После захода в лес у меня возникло чувство, что и теряться-то здесь негде, — вспоминает доброволец Анна Ваниль. — Но чем дальше группы удалялись в лес, тем сложнее он становился. Мы столкнулись с жутким буреломом, который ещё и находился на болоте. Аккуратно старались идти по поваленным деревьям: спуститься на землю просто невозможно — сразу по колено уходишь в болото. Снимаешь сапог, выливаешь воду и идёшь дальше.



Волонтёры с трудом пробирались через лес. Непонятно, как 71-летняя бабушка смогла через него пройти Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область / Vk.com

Поисковики прислушивались к каждому шороху. Внезапно один из добровольцев услышал странный звук, похожий на писк.

— Доброволец просит остановить группу и говорит, что услышал какой-то непонятный звук. Стоим. Начинаем кричать. Тишина. В надежде мы всматриваемся в деревья, но ничего не видно — слишком густой бурелом. Снова протяжно и громко кричим: «Ш-у-у-ура-а-а!» И тут снова раздаётся этот же звук. Есть! Приблизительно определили направление и почти бегом направляемся туда. А в голове только и крутится: «Лишь бы она, лишь бы живая...», — рассказывает Павел Паштет, координатор поиска Александры Аполосовны.



Бабушка, промокшая и дрожащая от холода, сидела по пояс в болоте. У неё отнялись ноги, а сил не хватило даже на то, чтобы сесть на бревно. Александру Аполосовну завернули в термостойкое одеяло, дали попить, положили на носилки и с трудом через бурелом и крапиву с человеческий рост вынесли из леса. На выходе уже ждала скорая.



— Сейчас бабушка находится рядом со своими близкими и уже идёт на поправку. Как хорошо, что эта история закончилась счастливым концом. Пожалуйста, берегите себя и своих близких, — заканчивает рассказ Павел Паштет.



Пенсионерку на носилках вытащили из леса и передали медикам Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область / Vk.com