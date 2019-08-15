«Кому нужен праздник среди помойки?»: ярославцы ответили чиновникам о переносе Дня города

После публикации материала о том, что ярославские чиновники хотят перенести 1010-летие Ярославля, мы заметили много гневных комментариев на нашем сайте и в официальной группе во «ВКонтакте». Видимо, вопрос, когда праздновать День города — в мае или сентябре, волнует горожан. Мы провели опрос, в котором приняли участие больше тысячи человек в нашей группе во «ВКонтакте» и еще около 850 — на сайте. Мнения разделились. Большинство ярославцев проголосовали за то, чтобы юбилей города, который будет в следующем году, провели в конце мая, как давно привыкли. Нашлись и те, кто предложил праздновать летом.



— Лучше летом, хоть что-то новенькое, — написала на нашем сайте читательница Татьяна.

А вот за сентябрь или за другой месяц осени проголосовало совсем немного человек. За то, чтобы праздновать зимой, голоса отдали единицы. Большинству ярославцев всё равно.

Больше 20% проголосовало за то, чтобы День города и вовсе отменили.

— Один раз попробуйте отменить, а деньги потратьте на что-нибудь необходимое с предоставлением полной отчетности. Истина познается в сравнении, поэтому трудно сказать, что лучше, — написала в нашей группе во «ВКонтакте» Наталья Корнева.

— На кого рассчитано сие действо? На туристов? Нет. На горожан? Нет. Просто это празднество застряло во временах 60-х годов как по сути, так и по воплощению — скучно, уныло, нелепо, — написал Михаил Опарин в комментариях на нашем сайте.

— Пока город в долгах как в шелках, нечего праздновать. Эти эффективные менеджеры любят только праздновать, а сами даже дороги починить не в состоянии. Не решена проблема мусора, Волга и Которосль загрязнены. Кому нужен праздник среди помойки? — возмущается наш читатель.



Некоторые предложили праздновать День города скромнее:

— Если посчитать, сколько денег «улетает» вместе с салютом в небо, то, наверное, это несколько квартир. А что, в Ярославле все ли участники Великой Отечественной войны получили жилье? Или что, во всех районах решены проблемы ЖКХ? Отмечать праздник нужно, но скромнее, — пишет читатель Александр на нашем сайте.

А как считаете вы? Пишите своё мнение в комментариях.