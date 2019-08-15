«Не навязывайте своё мнение о правильном выгуле»: колонка собаковода, уставшей от претензий

Конечно же, ответную грубость или сдержанное молчание. Но с гордым видом победителя они провожают обруганного человека и его собаку. Не понимая при этом, что всего лишь нахамили незнакомому человеку, показав свою невоспитанность. А как же надо поступить, если захотелось сделать замечание человеку с собакой?

Почему ваша собака без поводка?! Почему ваша собака без намордника?! Уберите вашу собаку, здесь дети! Выгуливайте вашу собаку на специальной площадке! И что при этом они слышат в ответ?

Прежде всего, надо обязательно поздороваться и принести стандартные извинения за беспокойство. Ровно такие, какие вы приносите людям в очереди, в транспорте, в любом публичном месте: «Здравствуйте, извините пожалуйста...» Так вы привлечете внимание и расположите к нормальному человеческому разговору.



Дальше можно спокойно, без визга, требований и претензий изложить ваше беспокойство. Только говорить надо за себя или за тех, за кого вы беспокоитесь, а не учить и воспитывать собаковода. Ни один взрослый человек не станет вас слушать, если вы с места начнёте читать ему мораль и воспитывать. Даже если вы правы. Просто так люди устроены.



Вот как можно обратиться: «Пожалуйста, придержите ваших собак, я их боюсь», «Будьте любезны, возьмите вашу собаку на поводок, я беспокоюсь за гуляющих вокруг детей», «Простите, но ваша собака без намордника меня пугает». Такое обращение почти наверняка достигнет цели, и вы получите ожидаемую реакцию.



Не навязывайте своё мнение о правильном выгуле собак. Собаковод всё равно знает их лучше, ничего нового вы ему не сообщите. А заодно сами вспомните, давно ли вы пили пиво на улице, курили в общественном месте, ругались матом в присутствии детей, парковались в неположенном месте, бросали мусор мимо урны и так далее. Вы же знали, что сознательно идёте на нарушение законов и норм поведения? Знали. Вот и собаковод знает. Поэтому его нельзя «научить» правильно себя вести. Он знает, как правильно, но по каким-то причинам идёт на эти нарушения. Зато с ним можно договориться и добиться желаемой цели. Ведь в большинстве случаев собачники —воспитанные и ответственные люди.

