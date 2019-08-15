«Не навязывайте своё мнение о правильном выгуле»: колонка собаковода, уставшей от претензий

Люди боятся больших собак — а вдруг укусит?
Фото: Александра Савельева
Часто на улицах города можно увидеть, как случайные прохожие делают поучительные замечания выгуливающим собак, особенно крупных пород...
Почему ваша собака без поводка?! Почему ваша собака без намордника?! Уберите вашу собаку, здесь дети! Выгуливайте вашу собаку на специальной площадке! И что при этом они слышат в ответ?
Конечно же, ответную грубость или сдержанное молчание. Но с гордым видом победителя они провожают обруганного человека и его собаку. Не понимая при этом, что всего лишь нахамили незнакомому человеку, показав свою невоспитанность. А как же надо поступить, если захотелось сделать замечание человеку с собакой?
Прежде всего, надо обязательно поздороваться и принести стандартные извинения за беспокойство. Ровно такие, какие вы приносите людям в очереди, в транспорте, в любом публичном месте: «Здравствуйте, извините пожалуйста...» Так вы привлечете внимание и расположите к нормальному человеческому разговору.
Дальше можно спокойно, без визга, требований и претензий изложить ваше беспокойство. Только говорить надо за себя или за тех, за кого вы беспокоитесь, а не учить и воспитывать собаковода. Ни один взрослый человек не станет вас слушать, если вы с места начнёте читать ему мораль и воспитывать. Даже если вы правы. Просто так люди устроены.
Вот как можно обратиться: «Пожалуйста, придержите ваших собак, я их боюсь», «Будьте любезны, возьмите вашу собаку на поводок, я беспокоюсь за гуляющих вокруг детей», «Простите, но ваша собака без намордника меня пугает». Такое обращение почти наверняка достигнет цели, и вы получите ожидаемую реакцию.
Не навязывайте своё мнение о правильном выгуле собак. Собаковод всё равно знает их лучше, ничего нового вы ему не сообщите. А заодно сами вспомните, давно ли вы пили пиво на улице, курили в общественном месте, ругались матом в присутствии детей, парковались в неположенном месте, бросали мусор мимо урны и так далее. Вы же знали, что сознательно идёте на нарушение законов и норм поведения? Знали. Вот и собаковод знает. Поэтому его нельзя «научить» правильно себя вести. Он знает, как правильно, но по каким-то причинам идёт на эти нарушения. Зато с ним можно договориться и добиться желаемой цели. Ведь в большинстве случаев собачники —воспитанные и ответственные люди.
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