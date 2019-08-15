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Город

Кладбище выброшенных крестов: под Рыбинском появилась свалка похоронной атрибутики

Местные переживают, что скоро это попадёт к ним на участки

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Смешались в кучу кресты, цветы и обычный мусор

Фото: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com

Несанкционированная свалка — это плохо. Но когда специальные площадки под мусор заваливают кладбищенской атрибутикой, приятного тоже мало. 

Такая картина сложилась у жителей дачных домов, расположенных неподалёку от кладбища у ГЭС в Рыбинске.

— Никто не убирает. Скоро кресты и похоронная атрибутика окажутся на участках садоводов и огородников, — пишет автор фотографий. 

В мусорном контейнере и рядом с ним полно выброшенных цветов и даже виден деревянный крест. 

Завалили кладбищенской атрибутикой

Завалили кладбищенской атрибутикой

На публикацию отреагировали в департаменте экологии Ярославской области, пообещав устроить проверку. Бывалые рыбинцы советуют местным жителям писать в администрацию города, чтобы чиновники нашли ответственных за вывоз мусора с этой площадки. 

Тем временем в Ярославле на полигон «Скоково» ежедневно мчатся десятки огромных мусоровозов. Активисты обеспокоены такими объёмами

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