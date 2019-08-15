Кладбище выброшенных крестов: под Рыбинском появилась свалка похоронной атрибутики

Несанкционированная свалка — это плохо. Но когда специальные площадки под мусор заваливают кладбищенской атрибутикой, приятного тоже мало.

Такая картина сложилась у жителей дачных домов, расположенных неподалёку от кладбища у ГЭС в Рыбинске.

— Никто не убирает. Скоро кресты и похоронная атрибутика окажутся на участках садоводов и огородников, — пишет автор фотографий.

В мусорном контейнере и рядом с ним полно выброшенных цветов и даже виден деревянный крест.