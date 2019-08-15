Кладбище выброшенных крестов: под Рыбинском появилась свалка похоронной атрибутики

Смешались в кучу кресты, цветы и обычный мусор
Фото: «Подслушано в Рыбинске» / Vk.com
Несанкционированная свалка — это плохо. Но когда специальные площадки под мусор заваливают кладбищенской атрибутикой, приятного тоже мало.
Такая картина сложилась у жителей дачных домов, расположенных неподалёку от кладбища у ГЭС в Рыбинске.
— Никто не убирает. Скоро кресты и похоронная атрибутика окажутся на участках садоводов и огородников, — пишет автор фотографий.
В мусорном контейнере и рядом с ним полно выброшенных цветов и даже виден деревянный крест.
На публикацию отреагировали в департаменте экологии Ярославской области, пообещав устроить проверку. Бывалые рыбинцы советуют местным жителям писать в администрацию города, чтобы чиновники нашли ответственных за вывоз мусора с этой площадки.
Тем временем в Ярославле на полигон «Скоково» ежедневно мчатся десятки огромных мусоровозов. Активисты обеспокоены такими объёмами.