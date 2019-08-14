«Строить надо микрорайоны»: ярославцы ответили депутату, защищающему застройку центра города

В интернете развернулся спор о том, как лучше застраивать Ярославль: по окраинам крупными микрорайонами или точечно, но в центре и рядом с центром? Дискуссию начал депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв, защитивший второе утверждение, — лучше в центре, город не должен расползаться. Однако ярославцы не согласились с его мыслью о реновации старых зданий в новые жилые. В частности, фирма депутата занимается проектом обновления старых бараков на проспекте Октября. Их собираются перестроить в новый микрорайон.

Застройка провоцирует драки во дворах — То, что чиновники буквально воруют наше жизненное пространство, очевидно. Они тем самым плодят преступников. Они временщики. У них нет места парковкам и спортплощадкам. Все прекрасно знают, какие баталии разыгрываются из-за парковок, как горят машины во дворах. Вот и получается, что человек человеку враг. Когда бы чинуши думали о людях и их будущем?! Нахапают, а там хоть потоп! — резко высказался в комментариях к материалу 76.RU пользователь Arvi. Дворы за заборами — как в концлагере Также депутат высказался о том, что открытые дворы — это плохо, их нужно закрывать. — Ну да, больше закрытых дворов, больше заборов! По Ярославлю уже не пройти, особенно в центре — улицы заставлены машинами, дворы перекрыты заборами, как в концлагере, — высказался в комментариях гость портала 76.RU.

Похожего мнения придерживается ещё один комментатор. — Какой интересный подход: с одной стороны, все для города и жителей, с другой, только для тех, кто готов вложить деньги и жить за оградкой, чтобы никто чужой не зашел. Очень прекрасный вариант. Особенно чувствуется его реализация сзади цирка, где и захочешь пройти напрямую, но играешь в игру «выйди из лабиринта» заборов во дворах, — написал пользователь Я баба яга против.

Безликая застройка центра — Посмотрите, во что превращается центр города, — современная безликая застройка. Оставьте уже центр в покое, сделайте там больше общественных мест, парков, скверов и так далее. Стройте в районах. Что касается идеи Фомичёва застроить промышленную зону — до сегодняшнего дня я знал, что он «краснобай», но верил, что хотя бы эколог. Теперь вижу, что и в этом он тоже дилетант — птица-говорун, — высказался в комментариях гость портала 76.RU.

Строить нужно новые микрорайоны — Точечная застройка — это плохо. Строить нужно новые микрорайоны, а не высотки среди старых домов, — пишет гость портала 76.RU. И находит поддержку: — Не поймут, что центр — это теснота, отсутствие парковки. Куда лучше жить в новом и просторном микрорайоне.

Однако нашлись и те, кто поддержал идеи депутата-строителя. Центр — подходящее место для высоток — Центр — как раз подходящее место для высотной застройки, а в спальных районах должны быть малая и средняя этажность. Это аксиома урбанистики. Почему-то у нас всё наоборот, — высказался пользователь под ником den.

